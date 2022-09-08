批评梁志强电影烂？拍摄梁导电影的李国煌如此说……

最近YouTube上有一个视频引起关注，内容是讲一名参与新传媒电台“寻找星声音”比赛的马来西亚参赛者访问本土天王李国煌，他问后者如果看到梁志强的一部电影拍得糟糕的，是不是会“给予反馈”？李国煌回说：“你指的是《女兵外传》（Ah Girls Go Army）吗？”接着继续说：“对于梁志强的电影，我们必须对他诚实。所以你会发现他最近的作品（指《女兵外传》）没有什么进步，那是因为我一直忍着不给反馈。”

这段视频其实是该马国参赛者参加广播员比赛的一部分内容，结果引起网友的热烈关注。梁志强所导的2023年贺岁片《猫山王中王》星期四（9月8日）在马国劳勿（Raub）开镜，片中要角李国煌在接受本地媒体视讯访问时，被问到批评梁导电影的事，他笑哈哈地说，那是自己在开玩笑。他说梁志强是能接受建议的导演，他说拍戏大家都很忙，精神很累，“不过针对要拍摄的戏提出意见，梁导能接受。他有商有量。”

李国煌打Mark Lee？

其实，李国煌掌舵的金刚媒体也有投资在马国拍摄的2023年贺岁片《发财联盟》，同片演员还有老搭档辉哥程旭辉、莫小玲、赖宇涵和马国笑星林德荣等。手心是肉，手背也是肉，会不会担心自己打自己，毕竟现在人很忙碌，万一看戏只能二选一？

李国煌豪气地说：“不必担心没有时间，明年农历年有四天长假期。”顿了顿他打趣说，自己已对政府说了，要给国人四天长假期。他也强调说，其实接演《猫》前，也有告诉梁志强自己有另一部贺岁片，“梁导说，只要我在两部片的造型与故事不同，是没有问题的。我在《发财联盟》是Mark Lee（李国煌的英文名），我在《猫山王中王》是李国煌，不一样的。”

《猫山王中王》主要讲述金水（李国煌饰）与越南女子发生婚外情后，抛弃了马来西亚的发妻美莲（杨雁雁饰）。美莲辛苦耕种运营着父亲留下的榴梿园，并含辛茹苦带大三个孩子。美莲一直有心把榴梿园传给孩子，但是两代人的观念不合，导致每次提起这件事都剑拔弩张。随着时间的流逝，美莲逐渐对儿时的挚友茂山（梁志强饰）产生了感情，而茂山也暗自倾心美莲许多年。正在这时，离开榴梿园20多年的金水回来了，故事会朝怎样的方向发展呢？

容启航演出《猫山王中王》，饰演杨雁雁的儿子。（mm2娱乐提供）

杨雁雁难挡榴梿瘾

梁志强透露，很多人都吃过榴梿，不过不知道榴梿从榴梿园到自己口中的过程，所以他不是透过纪录片，而是很有趣的剧情片把过程拍出来。他笑说现在不是榴梿季节，所以片中找到的榴梿都是用来拍摄用的，他特别吩咐演员不要乱吃，不过女主角杨雁雁还是忍不住边拍边吃，她还自己喊Cut。自己喊Cut，不就等于可以吃到过瘾？

《女兵外传》系列中训练女兵的帅哥容启航在《猫山王中王》中演出杨雁雁的儿子，他说自己的造型与之前拍过的电影不同，他很幸运能与那么多资深前辈合作，也很感谢他们指点他，“杨雁雁是影后，我与她演戏有压力。”

据所知，《女兵外传》系列的女兵林茜茜也会参演《猫山王中王》，她会饰演容启航的女友吗？恐怕得留点悬念给读者了！