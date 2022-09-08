为酒庄利润告布莱德毕特 安吉丽娜卓莉索赔3.5亿新元

(综合讯) 分手六年多来在法庭上数度交锋，Angelina Jolie（安吉丽娜卓莉）告Brad Pitt（布莱德毕特）把持两人共同拥有的Miraval法国酒庄主控权，让自己“无法获取任何利润”，并索赔2.5亿美元（约3.5亿新元）。

卓莉上个月才被爆料匿名提告美国联邦调查局（FBI）。据报道，她质疑当局为何不对“飞机家暴”事件起诉毕特，如今又将毕特告上法庭。

卓莉和毕特是在2008年买下当年结婚的法国南部1300英亩的Chateau Miraval酒庄。毕特本来持有60%股权，卓莉则有40%。两人在2016年离异后，他把10%股权转给卓莉，而卓莉去年将股权出售给俄罗斯集团Stoli。

毕特于今年6月对卓莉提告，指她“恶意”出售股权给俄罗斯寡头商人。如今，她又以成立的公司Nouvel名义向毕特提告。

据告诉文件，两人各自持50％股权，卓莉大部分资产都投入在酒庄。他们曾有共识，卓莉负责监管两人的慈善计划，包括卓莉毕特基金会的事务，酒庄的相关投资则由毕特负责。

但毕特不顾卓莉反对，花了超过100万美元（约141万新元）盖泳池，还把数百万美元花在“华而不实的项目”上，如从克罗地亚空运石材整修、重建庄园内的石墙等。

此外，毕特“为了报复离婚与监护权诉讼过程，展开多面向、为时一年的运作，把持酒庄的控制权，挪用资产让他自身、公司与亲信从中获利，并指派自己成为酒庄的合法拥有者”，指称毕特的“双重目标就是要夺取卓莉拥有的Nouvel公司价值、并进一步成为酒庄的单独拥有者”。

据报道，虽然酒庄的产品获奖项肯定也成为极有价值的资产，但“毕特却因此染上‘众所周知’的酗酒问题”。卓莉也称毕特曾逼她签下保密条款，不让她公开谈论造成两人离婚的状况。