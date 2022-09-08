娱乐吃瓜：不只杨颖叫“baby” 还有这些明星的各类吸睛奇葩名

近日，中国广电总局推出新规 “限名令”，要求明星艺名“去洋化”，那些听起来像是外国名字的，通通要改。走谐星路线的女星辣目洋子，取了个日本化的名字，已经率先改回本名李嘉琦。

其他艺人暂时未见跟进，但网民已经一一点名。比如，Angelababy该用回本名“杨颖”？TFBoys红了十年没问题，成员临单飞前反而得改叫“加油男孩”？

PANTHEPACK成员：ICE（左上起）、J.Sheon、Karencici和王嘉尔，四人中三个用英文艺名。（互联网）

还有新歌手ICE去年加入由王嘉尔和台湾歌手Karencici、J.Sheon组成的PANTHEPACK组合。如果必须改名，ICE得变成“冰块”？Karencici、J.Sheon都来自台湾，但如果要打入大陆娱乐圈，是否得用中文名？PANTHEPACK是组合名字，难道改叫“平移包装”？

饶舌歌手GAI得放弃摇滚味的艺名，用回本名“周延”，就像PG One用回王唯楚那样？上过热门综艺《披荆斩棘的哥哥》的布瑞吉，翻译自Bridge，可以保留这个艺（译）名吗？

李斯丹妮（中）曾参加《乘风破浪的姐姐》，最后成团。（互联网）

曾参加竞技综艺《乘风破浪的姐姐》的李斯丹妮，以及李莎旻子、郑合惠子，名字充满异国风味，但其实都是她们的本名。李斯丹妮是回教徒；李莎旻子是土家族；郑合惠子由爷爷取名，“合”字是母亲姓氏的谐音。她们的名字由来各有本身的缘由，现在是否都得改变来符合政策，或许要等当局进一步定论。

娱乐圈是讲求艺术创意的领域，艺人放飞自我，自取各种古灵精怪的名字，无非希望更贴合本身的气质，引起广大群众的注意。不过近年来，艺人的名字的确越来越有“引人侧目”的效应。zaobao.sg记者在海峡两岸找到不少有趣的“奇葩名”，快来认识名字背后的他 / 她们。

?te：

?te不仅名字特别，造型也不同一般。（互联网）

这个名字有没有让你呆了一下，不知道怎么念？它就念“坏特”。这名28岁的台湾女歌手因在医院工作时须穿白袍，有感而发，取英文“白色”（white）一词之谐音作艺名，又将“whi”音节替换为同音之单词“why”（“为何”之意）的对应标点符号“？”，因而组成“?te”。她2019年出道，2021年获得金曲奖最佳新人奖。

ØZI：

ØZI与叶瑷菱母子俩在音乐上有合作。（互联网）

ØZI，台湾说唱男歌手，本名陈奕凡，资深女歌手叶瑷菱的25岁儿子。为了查Ø的读音，记者上网搜寻答案，发现Ø是一个数学符号， 念fai（四声）。同时它又是一个在丹麦语、挪威语中使用的元音字母，发音近似拉长的“五”。

但ØZI其实解释过，这名字ØZI是古埃及法老王拉美西斯二世的希腊文Ozymandias（奥西曼德斯）缩写而成。，英国浪漫主义诗人Percy Bysshe Shelly（珀西雪莱）曾以此为题材写下十四行诗，内容描述一位旅人在沙漠中看见了壮观但残破的人面狮身像。，其铭文写着：“我是奥兹曼迪亚斯，万王之王：看看我的功绩，无人能敌！”ØZI就是在高中的第一堂哲学课听到这首诗并受到吸引。

他觉得这首诗与自己的音乐理念非常相似，想借由这个名字表达“”我对成名的不屑”。“我想表达的是我明白假如有一天我站上了顶端，这一切的荣耀跟名声总会消逝，但我希望我的作品会让大家记住，像即使法老王已辞世，人面狮身的细节等艺术价值仍传流在世。”

2018年出道的他，曾获得2019年金曲奖最佳新人奖。

9m88：

9m88办签唱会，获得偶像坤达录视频打气。（互联网）

乍看以为这是一个广播调频频率，但其实“它”是个人名。原名汤毓绮，32岁，台湾女歌手、演员、主持人，出道5年。2019年入围金曲奖年度歌曲奖、最佳新人奖。2020年举行巡回演唱会。

瘦子E.SO：

瘦子（右一）偕顽童MJ116组合其他成员出席金曲奖，被评衣着最出色。（互联网）

本名陈昱榕，35岁的台湾说唱歌手，组合“顽童MJ116”成员。这个名字好像随便取来，并不用心，其实英文昵称E.SO的“E”取自他的英文名字Eddie开头，“SO”则因发音接近中文的“瘦”。就这样，“瘦子”这名字开始流行起来。他去年在金曲奖获得最佳华语男歌手奖、年度歌曲奖、最佳作词人奖三个入围，表现令人刮目相看。又因为外形帅酷，被称“行走的荷尔蒙”。

五熊：

五熊（左二）曾搭档曾国城（左三起）、卓文萱、詹姆士主持《型男大主厨》。（互联网）

这名字是不是让你想到大块头的中年男子？其实她是个可爱女生。2004年出道的她，拍过《萌学园2圣战再起》系列、《终极一班》系列等，也主持过《娱乐百分百》《爱玩客》《型男大主厨》等，更以《流言追追追》获得2015年儿童少年节目主持人奖。她不久前改用本名“蔡颐榛”继续冲刺娱乐圈。

洗菜：

洗菜（左起）和赵传上陈国华的综艺节目《那些年那些歌》。（互联网）

这个名字无论你怎么联想，都不会想到是一个妙龄女子吧？31岁的她本名王宇君，台湾歌手，去年参加体育综艺《全明星运动会2》而引起注意。由于其外型酷似哈萨克著名女子排球选手Sabina Altynbekova（莎宾娜），故被封“台版莎宾娜”。关于艺名的由来，她解释是因为国中好友叫“洗米”，两人感情要好，所以她也想取一个“洗”开头的绰号，而“洗菜”念起来铿锵有力又好记，还盖过了她的本名。

张大大：

张大大（中）和杨幂（左一）、杨颖都是好友关系。（互联网）

本名张韡（wei，三声），32岁中国大陆男主持人，曾参与《我是歌手》《明日之子》《创造营2019》《我就是演员之巅峰对决》《演员请就位》《奔跑吧》等节目。但不少人认识他是因为他曾为黄晓明、杨颖婚礼担任场外主持。他虽名“大大”，但官方身高只有175公分，没有特别魁梧，据说还在外界质疑时，承认身高只有162公分。所以“大大”应该是他的梦想，不是他的形容词。