新剧有多场床戏 戴向宇没向太太报备

戴向宇担任主演之一的女性题材剧《她们的名字》本周一（9月5日）于浙江卫视和优酷首播，他在剧中饰演的张伟宸是他最擅长熟悉的高富帅，但戴向宇接受《联合早报》电访时却笑说：“这次非常不熟悉！他的外形是高富帅，其实是个‘莲花男’（擅长甜言蜜语哄太太或女友的情感操控大师），比较腹黑，掌控欲很强，里头有很多心思极恐的细节。”

32集的《她们的名字》由金马影后秦海璐领衔，与金世佳、白冰、薇薇、董又霖和戴向宇主演，故事讲述三名处于人生不同阶段的女性在面临职场和生活困境时相遇，她们一同披荆斩棘，携手踏上寻找幸福的旅程。戏里戴向宇与参加第一季《乘风破浪的姐姐》的“姐姐”白冰饰演夫妻，他是高颜值、家境优渥的医生，白冰是温柔漂亮的全职主妇，夫妻俩在外人眼里看来恩爱，他甚至被视为是“完美丈夫”。

称没有完美丈夫 只有“完美的另一半”

戴向宇透露，观众追看下去会慢慢发现张伟宸的不完美，夫妻间的症结在于孩子，“太太（任多美）想要孩子而我不想要，后期我想要她却不想要，这变成我们争执的话题。”他指出，现代人生育率降低，没有孩子的夫妻生活是剧组希望探讨的课题，让观众观剧时也能反思。

戴向宇坦言，真实婚姻生活的状态跟角色有些相似，一般夫妻婚后遇到的事情不外乎柴米油盐，为各自的事业忙碌；若有孩子，夫妻间的话题与生活会围绕着儿女，但小孩并非想要就有的。他说：“这会让很多人产生共鸣，也是我们想做到的。”

有别于剧中的完美标签，他认为现实生活中没有所谓的“完美丈夫”，只有“完美的另一半”。他解释，婚后总要外出工作赚钱，变相少了互相陪伴的时间，“如果这也不能理解就很难（走下去），所以说只有完美的另一半……可能也不能说完美，但就是一个能更理解你的另一半。”

在可播出尺度范围内 将床戏做到极致

戴向宇透露，剧中跟白冰有多场床戏，直言看过剧本之后，跟白冰第一次见面时，两人互留微信，“我们互发微信时说这部剧的尺度有点大，要不要私下先讨论！”

他坦言跟白冰拍摄时最初感到非常尴尬，但“导演不管，让我们自己聊”，幸而两人是专业演员，床戏最后都一条过，“NG不是更尴尬吗？天啊这个我不能想象！”至于床戏的尺度，他不想剧透，仅卖关子说：“我们很努力地去完成观众的遐想，在可以播出的尺度范围内做到极致。”

事前是否有跟太太陈紫函报备？戴向宇淡笑回道：“没有这么夸张！我觉得还是能够在无须沟通的情况下完成。”

戴向宇和太太备孕 盼老天爷给面子

戴向宇和太太陈紫函结婚六年。（取自微博）

37岁的戴向宇和太太陈紫函结婚六年，他先前受访谈到生小孩都说“顺其自然”，如今他松口说：“我感觉到太太开始有点想要小孩，还没到急迫（阶段），但我们现在更积极地准备了，也想重新装修房子。”

两人是否有共识调整工作行程，让彼此有更多时间相处？戴向宇直言：“其实这段时间我们有比较多见面机会，两人有默契，把这个课题放在明面上。只不过之前有几年很努力（‘做人’），所以我们不想给彼此压力。没有压力成功率可能高一些，希望老天爷给面子！”

今年戴向宇产量颇高，目前已有三部剧播出，包括《她们的名字》《女士的法则》《三泉溪暖》。他在4月份杀青《南洋女儿情》之后，直奔横店拍摄《虎鹤妖师录》，也陆续接了一些非戏剧的工作，现在难得有点时间休息。他感慨：“现在在中国戏剧蛮难拍的，中国的疫情反复，国家调控非常严，演艺属高危行业。”