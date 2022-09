53岁乐坛天后王菲和60岁影帝梁朝伟跨入广告界吸金。

梁朝伟拍摄《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)后人气翻涨,获得广告商垂青,最后虽然只接了香港知名摄影师夏永康执导的酒商广告,以及荣获金马奖和香港金像奖的美术指导张叔平操刀的手机游戏广告,但代言酬劳已破千万人民币(逾200万新元)。梁朝伟与一众穿古装的“三国”人物争看手机,过程相当爆笑。