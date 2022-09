短片《烟》釜山电影节竞赛 导演拍摄前观察10个葬礼

本地新锐导演李昌荣所执导的短片《烟熏到了眼睛》(Smoke Gets In Your Eyes)将在第27届釜山国际电影节竞赛,李昌荣透露:“拍摄前我跑了10个葬礼观察。”

《烟》将在釜山全球首映,并在“亚洲短片”(Wide Angle: Asian Short Film)单元竞赛。故事刻画殡葬业负责人(王伟良饰)一时大意,把一具尸体错误火化,死者的大儿子(王智国饰)、大女儿(曾诗梅饰)与小女儿(温淑安饰)得知后震惊,但将错就错,完成葬礼。

殡葬业者赞助道具包括棺木

导演李昌荣说,四个演员演出短片是在“做慈善”。(受访者提供)

作品包括国歌《前进吧,新加坡!》(Majulah Singapura)MV等的李昌荣受访时对《联合早报》透露:“《烟熏到了眼睛》是黑色幽默片,探讨葬礼是做给往生者还是活着的人,带点讽刺意味,一窥人的伪善和疏离。”

短片拍了四天,而拍摄前,他在殡葬业的安排下到10个真实葬礼观察,他说:“殡葬业者事先征求过家属的同意,我很感激家属,也感谢殡葬业者赞助了拍摄需要的一切包括棺木。葬礼的东西不便宜,没有赞助,我根本无法拍摄。”他也透露殡葬业一名上了年纪的员工也相挺,躺进棺木演出往生者。

他说剧组都来帮忙,“四个演员更是‘做慈善’,很感谢大家。”《烟》片尾曲是台湾金曲歌王谢铭祐所演唱的闽南语歌曲《行》。导演透露谢铭祐很喜欢《烟》,自动降价让他用《行》。

得知入围后,李昌荣昨天(8日)与温淑安一起庆祝吃饭,温淑安对本报说:“题材很特别,也围绕着家庭的哀伤,我读剧本时很有感触。”她认为要在短片篇幅中表达出这家人之间的关系和过去的一些历史,很有挑战,“不过我与演员默契好,导演喊Cut时,我们这些演员还继续聊下去。”

曾诗梅在IG发文说,去年底拍摄短片时,度过了充实的一段时间,“感恩成为《烟熏到了眼睛》的其中一员。”

《烟》的入围也使得今年釜山电影节有两部本地作品,洪慧芳主演的新韩合作片《花路阿朱妈》(Ajoomma)在“新浪潮”(New Currents)单元竞赛。李昌荣将赴釜山,过后将到台湾高雄电影节,因为《烟》也在“国际短片”单元竞赛。

香港影帝梁朝伟则获釜山电影节颁发亚洲电影人奖,他10月5日将出席电影节开幕礼。