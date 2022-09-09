短片《烟》釜山电影节竞赛 导演拍摄前观察10个葬礼

本地新锐导演李昌荣所执导的短片《烟熏到了眼睛》（Smoke Gets In Your Eyes）将在第27届釜山国际电影节竞赛，李昌荣透露：“拍摄前我跑了10个葬礼观察。”

《烟》将在釜山全球首映，并在“亚洲短片”（Wide Angle: Asian Short Film）单元竞赛。故事刻画殡葬业负责人（王伟良饰）一时大意，把一具尸体错误火化，死者的大儿子（王智国饰）、大女儿（曾诗梅饰）与小女儿（温淑安饰）得知后震惊，但将错就错，完成葬礼。

殡葬业者赞助道具包括棺木

导演李昌荣说，四个演员演出短片是在“做慈善”。（受访者提供）

作品包括国歌《前进吧，新加坡！》（Majulah Singapura）MV等的李昌荣受访时对《联合早报》透露：“《烟熏到了眼睛》是黑色幽默片，探讨葬礼是做给往生者还是活着的人，带点讽刺意味，一窥人的伪善和疏离。”

短片拍了四天，而拍摄前，他在殡葬业的安排下到10个真实葬礼观察，他说：“殡葬业者事先征求过家属的同意，我很感激家属，也感谢殡葬业者赞助了拍摄需要的一切包括棺木。葬礼的东西不便宜，没有赞助，我根本无法拍摄。”他也透露殡葬业一名上了年纪的员工也相挺，躺进棺木演出往生者。

他说剧组都来帮忙，“四个演员更是‘做慈善’，很感谢大家。”《烟》片尾曲是台湾金曲歌王谢铭祐所演唱的闽南语歌曲《行》。导演透露谢铭祐很喜欢《烟》，自动降价让他用《行》。

得知入围后，李昌荣昨天（8日）与温淑安一起庆祝吃饭，温淑安对本报说：“题材很特别，也围绕着家庭的哀伤，我读剧本时很有感触。”她认为要在短片篇幅中表达出这家人之间的关系和过去的一些历史，很有挑战，“不过我与演员默契好，导演喊Cut时，我们这些演员还继续聊下去。”

曾诗梅在IG发文说，去年底拍摄短片时，度过了充实的一段时间，“感恩成为《烟熏到了眼睛》的其中一员。”

《烟》的入围也使得今年釜山电影节有两部本地作品，洪慧芳主演的新韩合作片《花路阿朱妈》（Ajoomma）在“新浪潮”（New Currents）单元竞赛。李昌荣将赴釜山，过后将到台湾高雄电影节，因为《烟》也在“国际短片”单元竞赛。

香港影帝梁朝伟则获釜山电影节颁发亚洲电影人奖，他10月5日将出席电影节开幕礼。