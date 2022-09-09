迷网（首播）

Ｕ频道 晚上10.00

主演：杨明、高海宁、陈晓华、朱敏瀚、姜大卫。讲述香港网络科技调查组高级督察司徒忠带领组员，打击各式各样的网络欺诈骗案，包括少女Coco堕入网上情缘骗局，企图轻生等故事。

眼镜蛇道馆第5季 Cobra Kai 5

9日，Netflix上线

背景设定在1984年美国全谷空手道锦标赛的30年之后，Johnny Lawrence（William Zabka饰）把空手道放在一边，专注于弥补自己造成的伤害，Daniel LaRusso（Ralph Macchio饰）必须向老友求助。Terry Silver扩张眼镜蛇帝国，推广自己“毫不留情”的空手道。Kreese身陷囹圄。

韩星地带：逃脱任务 The Zone: Survival Mission

8日，Disney+上线

充满爆笑桥段的全新实境秀。共八集、设有八种任务关卡，每集都是高规格制作，枪战、僵尸等环节应有尽有，三名主持人刘在锡、李光洙和俞利一起面对意料之外的突发状况，将在节目穿越超黏稠的胶水，破解谜题，解决各种观众猜想不到的难题。

杀手保镖2 Hitman's Wife's Bodyguard

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

保镖麦克布莱斯（Ryan Reynolds饰）在心理医生的建议下去度假，在度假村放空时遇到一起暗杀案，结果被与他有一段孽缘的杀手达瑞斯金凯（Samuel L. Jackson饰）的妻子桑妮亚（Salma Hayek饰）所救。桑妮亚要救丈夫，希望布莱斯当保镖，但听从心理医生建议的布莱斯不允许自己使用枪械，只能凭机智展开拯救行动，同时阻止一场摧毁世界的阴谋。