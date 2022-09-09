日影帝阿部宽 去坟场背剧本

若要找一个地方静下来、思考事情，日本影帝阿部宽会去坟场。

原创悬疑日剧《因为我们忘记一切》（Because We Forget Everything）星期四（9月8日）晚上在东京举行记者会，演员阿部宽、恰拉、宫藤官九郎和导演岨手由贵子出席。《联合早报》和多个地区的媒体透过线上直播参与记者会。

《因为我们忘记一切》是串流平台Disney+推出的第一部原创日剧。日本实力派演员阿部宽在剧中饰演作家“M”，他跟交往五年的女友“F”吵架后，对方突然下落不明，因而展开寻人之旅。

剧中，阿部宽是一家酒吧的常客，经常在酒吧里沉思。记者会主持人问阿部宽，现实生活中若想静下来沉思，他会去酒吧吗？阿部宽说，酒吧是一个喝酒的地方，若要思考事情，他会去离事务所不远的坟场青山灵园。

阿部宽说，青山灵园是一个美丽幽静的地方，“想事情或是背剧本的时候会去，会开车去那里并待在车里。”被问是白天或晚上去，阿部宽直言：“当然是白天！”

男主女友身份至今保密

剧中扮演“消失的女友F”的女演员，身份至今保密，不过，主持人星期四代她念信。她在信中说道，《因为我们忘记一切》是一次很特别的表演经验，并留下身份暗示，指自己曾跟阿部宽合作。

阿部宽随后称赞主持人把信念得很好，很符合女演员活泼开朗的形象。导演岨手由贵子说：“有关她的身份，大家敬请期待。”

恰拉在剧中饰演酒吧的工作人员。恰拉是创作歌手，演艺经验尚浅，然而，角色跟音乐有关，导演鼓励恰拉“做自己”。恰拉说：“拍摄过程中，如果一直想着该怎么演好，反而会紧张，所以尽量不想太多，我就做回自己。”

宫藤官九郎也饰演酒吧员工。戏外的他曾在酒吧打工，可将经验融入角色中。主持人扣紧剧名问演员是否健忘，宫藤官九郎透露，自己有些“脸盲”，不擅长记脸孔，“尤其当对方戴着口罩……我真的记不住。”

《因为我们忘记一切》9月14日起在Disney+播出。