开唱前夕取消演唱会 Hebe发文：不敢奢求大家原谅

（台北讯）“对不起大家！”Hebe田馥甄因重感冒失声，9月9日起的四场高雄演唱会倒数不到24小时，临时取消。她发文向歌迷致歉，揭露“紧急使用类固醇急救”后在台上仍哑口。

田馥甄在9日凌晨4时6分，通过面簿和Instagram（IG）发文，一再向歌迷道歉：“对不起大家！真的非常非常抱歉，明天就要演出了，这么紧急地宣布延期，除了扫兴，也造成大家各方面的损失及麻烦，真的不知道该怎么道歉才是。”

看着歌迷留言边掉泪的她表示，“一发现生病的开始，心都凉了，恐惧、焦虑、紧张、难过，身心没有一刻不煎熬”。8日进场馆彩排时，“发现失去了大部分的声音，紧急使用类固醇急救后，晚上总彩梳化穿戴完整，站上久违的舞台上，手上握着麦克风的我，却掌握不了自己的声音”。

面对自己“只能怔怔地在台上哑口”，田馥甄满腹无奈，透露演唱会现场，医生已准备了针剂，“每天晚上开演前两小时，若万不得已时，要往声带直接注射的类固醇”。她担心，若用这种方式勉强演出，“我会不会从此就真的失去我的声音”。

逼于无奈的情况下延后四场演出，田馥甄满怀歉意：“我们知道这万不得已的决定，定难周延，也不敢奢求大家体谅。我真诚地接受，充分地理解，也愿意支持着大家，如果不再愿意支持这场演出。”

她说自己目前唯一能做的就是好好修养，希望早日康复，“让台上台下的彼此都能享受这得来不易演出”。

据悉，田馥甄并未确诊。

田馥甄希望大家都能“找到安顿自己情绪的方式”。（图/互联网）

粉丝气煞：交通和住宿费怎么办？

看到偶像内心煎熬，歌迷留言表示心疼与支持，但也有千里迢迢到高雄的歌迷怒叹失望。

田馥甄明白歌迷的失望心情，在发文中说：“真心希望我们都能找到安顿自己情绪的方式，在这场突如其来的意外里得到平衡。”

主办单位已着手在9日下午12时通过售票系统正式开放退票，让已购票的歌迷能全额退票。

虽然多半歌迷体恤偶像身体抱恙，但也有不买单的歌迷气煞留言：“这样的处理方式是否真的妥当呢？请问已下订好饭店的钱是否可以一并赔偿”；“生病不是愿意......但对外县市的歌迷......不可能这样对待吧！我们的交通费、住宿费连续成本，在开玩笑吗”。

刘德华为求给歌迷完美演出，２018年演唱会上唱一半喊停。（图／互联网）

张学友唱不出来 刘德华唱一半喊停

个唱急刹车大有前例。张学友、刘德华、郑秀文、容祖儿也曾陷失声之苦。

刘德华2018年在红馆因流感喉咙发炎，演唱会进行到一半，自责地说：“我不想大家听我这样的声音，唱完这首歌，演唱会就会停止。”

台下粉丝的加油声不断，刘德华掩面痛哭，鞠躬致歉。

张学友2005年到台湾参加音乐剧《雪狼湖》演出，也因感冒中断演出。当时歌神沮丧表示：“我在台上唱不出来，对观众很抱歉，因为我希望做到完美。”