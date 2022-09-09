离开电视台22年 翁瑞云当白领丽人17年

离开电视台22年，翁瑞云转换跑道当起微软行政人员，上班时间朝九晚五，但她放话：我仍有戏瘾！

联系上瑞云的那天晚上，尽管久违多年未联系，她一开口仍很亲切：“你好吗？”

有读者到《联合早报》“观众大声说”留言，《新明日报》报道近70艺人提前庆中秋消息，勾起对方于青葱岁月的记忆，其实记者也好奇他们的动向，随后采访了淡出荧幕很久的前女星翁瑞云。

翁瑞云长相甜美，演技也在线，加入本地电视台之后，拍过《银海惊涛》《卿本佳人》《妈姐情缘》《莲花争霸》《昆仑奴》等剧，2000年期间她离开电视台，被问起，她坦率透露“当年不被续约”。

那个年代不被续约的演员有一撮人，遭殃的并不只是瑞云：“你说我都已在电视台拍了10年戏，离开当然会舍不得，习惯了演艺圈的生活，一离开那个环境难免有失落感，但既然这样，就东家不打打西家。”

她于1998年结婚，夫婿是圈外人，离开之后，她曾在亲戚开的花店帮忙，2003年儿子诞生、2005年，她投入微软工作，当上白领丽人，成了一名行政人员，一眨眼已17年。

习惯上班族的生涯吗？

“刚开始时会有些吃力，因为很多电脑软件不知怎么应用，幸亏公司同事很耐心地教我，我上手快，发现很多软件的操作都大同小异。”

如今的瑞云一周上班五天，每天9点到5点，固定时间上下班，她很满足也很开心，下班后就追追韩剧当消闲。

22年后仍有戏瘾

“还是有戏瘾咧！很奇怪哦，我都离开圈子22年了！”

瑞云有感演戏的“瘾”似乎已根植在她心里，让她惊讶的是，与近70艺人提前欢庆中秋的晚宴上，有圈内人告知，仍有粉丝关心她的动向……

但如今即使有邀约，她也得视乎上班时间，不能拿太多天假期。

她投入新职场时，儿子才一岁半，“如今他已经19岁，在当兵了，时间过得好快！”瑞云叹说。

记者打量着瑞云的照片，清丽不减、依然窈窕，如何冻龄？

“哈哈，我只是吃不胖，胃小，每餐分量不多，但少吃多餐。”或许心灵富足也是她美丽的秘诀。