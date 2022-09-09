传黄湘怡九年婚姻玩完

本地歌手黄湘怡于2011年嫁给金色三麦小开叶学泽，隔年生下儿子。

不过，两人早传出夫妻不和消息，据悉，黄湘怡和叶学泽其实2020年左右就已离婚，九年婚画下句点。

现黄湘怡已交新洋男友，社媒IG上晒出多张和洋男友出游照，对方也见过黄湘怡家人，相处融洽，近期黄湘怡和男友还带着家人一同去英国旅行。

由于黄湘怡淡出演艺圈许久，台湾媒体致电询问黄湘怡弟弟黄匡鸿，他闻讯后并未否认姐姐是否已经离婚，以及有新欢一事。

黄湘怡当年嫁给叶学泽后，就淡出演艺圈，专心相夫教子。可惜两人未能携手走到最后。翻开黄湘怡和叶学泽的IG，早已无对方踪迹多时。

两年前回新定居

据悉，黄湘怡在2020年已搬回新加玻定居。IG上出现时常和家人到处出游照，就是不见叶学泽。

黄湘怡虽低调未公开婚变消息，但也不避讳大方晒新男友照片，对方是个洋人，留着落腮胡，相当有性格，和黄湘怡爸妈、弟弟看似都相处和睦，家庭聚会、出游都有他身影。尽管文字未特别说明，但两人关系早不言而喻。

对于此事，黄湘怡弟弟黄匡鸿接受台湾媒体访问，未否认姐姐离婚及有洋新欢的事。仅表示姐姐的私人生活他不方便多说些什么。黄匡鸿透露，黄湘怡不在台湾，黄湘怡以前的经纪人则表示双方已经失联多年。

黄湘怡长相甜美，2000年出道，当时被包装成“音乐甜心”，后来以歌曲《吻雨》《西班牙狂想曲》等歌曲走红。原本演艺前景一片光明，无奈遇到唱片公司改组，演艺事业陷入低潮。

她跨行烘培领域，开设“Black As Chocolate”蛋糕店，曾风光一时，未料，2012年爆出贩售过期蛋糕，生意受严重冲击。之后，黄湘怡退出经营，前夫家金色三麦集团接手管理。