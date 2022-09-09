娱乐吃瓜：好奇宝宝任嘉伦想“开人脑” 李荣浩痴恋星空却怕被整

中国最近悄悄掀起科学普及类综艺热，包括《遇见馆藏·太空季》《百川文明诀》《我的星辰大海》《考古公开课》《音乐公开课》《科学公开课2》等节目相继涌现，让科学元素和科幻主题成为暑期档综艺的新亮点。

与此同时，同类节目的领头羊——浙江卫视的《嗨放派2》也在热点中乘胜追击，将创新的趣味实验融入生活，让冷知识热起来。节目保留上一季主持团中的李荣浩、任嘉伦、魏大勋，新加入范丞丞、李诞。他们继续通过趣味的科学探索实验，打开观众的想象力，激发观众们的好奇心和探索欲，还要理性科学和感性人文兼备。

zaobao.sg通过视频访问到李荣浩和任嘉伦两位大咖。当他们在探寻科学的奥秘的同时，记者也揭开他们少为人知的秘密！

《嗨放派》主持群做各种有趣的科学实验。（互联网）

《嗨放派2》做过无数有趣的科学实验，从中寻找真理和答案。记者问两人，如果节目组可以单独为他们服务一期，他们最想揭开什么秘密？任嘉伦兴奋地说想打开人脑，举理由时眉飞色舞，让记者很想躺下来给他“开脑”。

李荣浩则说想做关于宇宙的课题，因为想感受“庞大和渺小”之间的差别，然后吐槽这个题目太大，节目做不到。话才出口，他马上意识到“危机”，马上说不要做天文课题。为什么？原来，他多想一层，怕节目组以“离天很近”的借口，安排他坐过山车！一般说话没什么表情变化的他，无意揭开自己的“软肋”，害怕神色上脸，反差很大，也显得特别有趣。

新一季节目又接受了哪些有趣的实验挑战呢？

李荣浩趴在地上尝试用小老虎的脸打开手机解码。（互联网）

比如，生活中，人们常常用指纹解锁或面部识别打开手机，那么动物能够通过这两种方法“拥有”一部属于自己的手机吗？嗨放团分组踏上了寻找答案之旅，究竟有哪些动物成功录入指纹，又有哪些动物能够完成面部识别呢？在实验过程中，是怎样的小动物让魏大勋、范丞丞放弃实验，拔腿就跑？又是哪些小动物萌化了李荣浩，让他直呼想当饲养员？

比如，跳绳是生活中最常见的运动之一，如今有“跳绳应用”帮忙计算次数。有人发现，利用应用的识别机制，可以创造出惊人的成绩，像一分钟跳绳的世界记录是332个。嗨放团对这一纪录发起冲击，大家使出千方百计：给手掌穿鞋、用拍手代替跳跃，制造“代跳工具人”。李诞、范丞丞更用舌头“跳绳”！奇葩方法层出不穷，最后有打破世界记录的吗？

又比如，鹰眼系统是利用“情绪生理震动原理”，识别人类真实情绪的技术。节目中，嗨放团将挑战用演技迷惑鹰眼系统，让它难以识别出自己真正的情绪。李诞努力让肌肉将脸撑满，躲避鹰眼对微表情的抓取；李荣浩提议大家一起唱歌，掩饰情绪的变化。大家各出奇招，谁能骗过鹰眼？

想看艺人们如何参与有趣的实验？新电信用户即日起，可通过e乐随选（Ch11/501）或新电信CAST收看《嗨放派2》。