影视作品中 “英女王”之最

英女王伊丽莎白二世去世，身为英国史上在位时间最长的君主，她形象亲和，不仅受到民众的喜爱，也成为不少影视作品的题材，《女爵形象》（Elizabeth: A Portrait In Part(s)）是英女王的纪录片，真实还原她从年轻到老的事迹，不过《王妃与我》（The Queen）、Netflix制作的《王冠》（The Crown），都是由演员演出。此外，好莱坞动画《小小兵》（Minions），甚至是电视卡通《辛普森一家》（The Simpsons），英女王也轧一角。除了在位最久，影视作品中的英女王又有哪些之最呢？

最具港味：罗兰扮英女王逾60次

香港资深演员罗兰扮演英女王超过60次。她忆述，早于1970年代开始扮演英女王，40多年来扮演超过60次。近年，罗兰也在广告中扮演英女王，包括2016年与林德信等合作的英式连锁三文治生意广告，以及近年的英国升学机构广告。

最多奖：海伦米勒勇夺约47奖

77岁的英国女星Helen Mirren（海伦米勒）曾在舞台剧《观见英女王》（The Audience）演出英女王，偏瘦的她演出《王妃与我》（The Queen）经过化装师巧手，外形酷似英女王。《王》刻画王妃戴安娜车祸逝世后，英女王与首相布莱尔一段在幕后紧密合作的关系。海伦米勒演出精湛，勇夺约47奖，包括奥斯卡与威尼斯影后，成为她演艺生涯的代表作。

海伦米勒在《王妃与我》演出英女王。（电影剧照）

最调皮：获准外游一夜与民同乐

《皇家之夜》（A Royal Night Out）故事刻画1945年的一天，英国公主伊丽莎白与妹妹玛格丽特终于得到父亲的允许，可以离开白金汉宫到外头游一夜。于是，两公主就瞒着自己的王室身份与老百姓度过了危险、温馨与难忘的一夜。

饰演伊丽莎白的Sarah Gadon（莎拉加顿）青春可人，片中调皮叛逆。也不知道是不是一晚的疾走伦敦与民同乐，令现实中的英女王放下身段，充满亲和力？

莎拉加顿在《皇家之夜》饰演青春调皮的公主伊丽莎白。（电影剧照）

最乖巧：陪父亲排练讲辞治口吃

《王者之声：宣战时刻》（The King's Speech）主要描绘英女王的父亲——乔治六世国王治疗口吃的故事，但电影中也出现了伊丽莎白与妹妹玛格丽特。少女伊丽莎白非常乖巧，默默支持父亲排练的讲辞。

最倒霉：被憨豆先生破坏优雅

有憨豆先生的地方，就会有英女王，本来优雅形象的英女王，在《憨豆特工2》（Johnny English Reborn）被憨豆先生笨拙的行动而破坏，因为他竟误认英女王为杀手，顺手拿起桌面的盘子狂砸英女王的头，让人啼笑皆非。

《憨豆特工2》的憨豆先生用盘子狂砸英女王的头。（互联网）

最尴尬：被“特朗普”熊抱玩自拍

动画电影《女王的柯基》（The Queen's Corgi）刻画特朗普夫妇带着爱犬到白金汉宫拜访英女王伊丽莎白二世，特朗普放肆熊抱女王大玩自拍，让女王在镜头前尴尬不已。

最多女王：《王冠》出现三个“英女王”

串流平台影集《王冠》在2016年底推出，从第一季至预计在今年11月播出的第五季中，共出现三个英女王扮演者，包括第一、二季的Claire Foy（克莱尔芙伊）、第三、四季的Olivia Colman（奥利维娅科尔曼）和第五、六季的Imelda Staunton（伊美妲史坦顿）。三人都是英国演员，个别诠释青年、中年、老年版的英女王。

克莱尔芙伊（左起）、奥利维娅科尔曼和伊美妲史坦顿在《王冠》诠释青年、中年、老年版的英女王。（Netflix提供）

最man：搞笑男演员反串

加拿大搞笑男演员Scott Thompson（斯科特汤普森）也在长寿节目“The Kids in the Hall”中多次反串演出英女王。

斯科特汤普森在“The Kids in the Hall”反串演出英女王。（互联网）

最受保护：被“007”保护

《笑弹龙虎榜》（The Naked Gun：From The Files Of Police Squad！）的英女王（Jeannette Charles饰）要去棒球场观赏球赛，有谣言传有人意图刺杀她，老是幻想自己是007的Leslie Nielsen（莱斯利尼尔森）使出浑身解数来保护她。

此外，好莱坞动画《小小兵》的“英女王”为迷你兵们逐一封爵，电视卡通系列《辛普森一家》的“英女王”，却变成“黄皮肤”，颇是新鲜。