最新一期《优1周》的封面人物是在8月份成功求婚的情侣档——洪凌与张奕恺。原来Nick张奕恺7月13日拍《优1周》封面的时候,求婚计划已在密谋进行中,于是两人便有了现在的甜蜜新身份——未婚夫妻。最难得的是,他们还在拍摄中完成艰巨任务,搞定两猫一狗,“一家五口”和平共处。

其他精彩内容有:“娱乐吃瓜”一窥韩国最夯女团Blackpink的“钱”力;《洪门宴》专栏作者告诉你他遗憾没访过哪些著名艺人;韩星金旻载、金香起的精彩访问;“明星老板”系列带大家去了解台湾艺人詹子晴如何成为“副业达人”;介绍中国仙侠剧《沉香如屑》《苍兰诀》及美剧“The Lord of the Rings: The Rings of Power”;“重游新山趴趴走”系列本周带大家尝尝新山两家特色小饭馆,感受浓浓的人情味;旅游则为读者提供迪沙鲁海岸的完全攻略。