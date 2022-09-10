吴镇宇坐巴士老人专座引质疑 掏身份证后“真相大白”

吴镇宇日前在抖音发视频，身穿牛仔服装、头戴小圆帽、脸戴口罩的他，在中国大陆上了一辆巴士，直接坐在“老弱病残孕”的专属座位。或许因为他装扮年轻，行动便捷，又被帽子和口罩遮住半张脸，看起来不像老人，所以马上引起对面座一个乘客的质疑。

质疑者说：“您坐这儿不合适吧，这是老弱病残孕的专座。您看您身边坐的，不是老人就是抱小孩的，您坐这儿不合适啊！”

吴镇宇看了看四周，转身面朝另一方，不搭理。

对方继续喋喋不休：“您别装听不见啊，您这岁数坐这儿真不合适，您也不老啊！”’

听到这里，吴镇宇不忍了，从衣袋里掏出身份证，对着面前的镜头展示——他是1961年出生，今年61岁了！

那名热心民众看了，认出他来，惊呼：“吴老师，您都60多岁了啊！”然后话锋一转，说：“刚好我们有个星动公益计划，是关爱老人的，您应该站出来为您这个群体发发声啊！”

吴镇宇坐巴士老人专座被质疑，他向镜头展示身份证和年龄，下车后才揭晓视频是关于一个公益计划。（视频截图）

吴镇宇这时不耐烦地下车，但镜头一直尾随，男子的声音继续说明该公益计划详情。后来男子把一张邀请函交到吴镇宇手中，邀请他“参加中华慈善日”。吴镇宇这才脱下口罩，对着镜头邀请观众到他的直播间“慢慢聊”。画面则打出字幕“与你相约，不见不散”。

看到这里，观众终于确定，吴镇宇搭巴士坐错老弱病残孕专座，被热心民众质疑不合适，其实是有关公益计划视频所铺排的哏，只为搞噱头引起更多人的注意。其实吴镇宇这个关爱老人的公益视频，旨在提醒大家在公共交通工具要让座给更有需要的人。

这个视频被许多网站转发，但大家似乎都“协议好不破哏”，标题多用“吴镇宇搭公交车被指责”类似的文字。幸好许多观众都知道是发生什么事，有人就赞他保养得好，看不出已61岁。也有人为他显得年轻而遭到误会，觉得他受委屈了。

还有网民说吴镇宇的抖音账号里只有3个视频太少了，希望他多发作品。