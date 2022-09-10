刘德华抖音演唱会完整回放 主持人回应恶评还原幕后真相

3日，61岁的刘德华在抖音举办“把我唱给你听”演唱会，轰动华人世界。

近3个小时里，他一口气演唱了7首经典作品，不仅引发一波回忆杀，还创造出多项纪录。

连串顶流数据

他的演唱会开场10分钟，观看人次就破了6000万，半小时破1.2亿，1小时破2亿，1小时40分破3亿，直播结束时最后的数字超过4亿。演唱会结束后，他当然立刻霸占热搜榜。

有人拿他跟其他天王天后对比：周杰伦演唱会5月在腾讯平台重映两场，观看人次破亿；李健和陈奕迅不久前也举办线上演唱会，吸引数千万人次观看；孙燕姿和梁静茹前阵子也分别在抖音上开过演唱会，观看人次分别是2.4亿和2亿。

刘德华这次的直播中，同时在线人数突破了865万，也刷新了自己在抖音的纪录。他于2021年7月举办出道40周年个人直播首秀，当时的同时在线人数突破400万。强如周杰伦，他之前在某平台直播时，同时在线人数也不过600多万。

直播结束后，刘德华在抖音涨粉近400万，达到7600万。他去年1月才入驻抖音，当天就涨粉近2000万，抖音甚至为他申请涨粉的健力士世界纪录。

人们于是说，刘德华是华人娱乐圈顶流中的顶流，毕竟大家都在他的歌声中寻觅各自的青春回忆。也有人打趣，刘德华的这些数据让时下的顶流红星“脸红”。

更难能可贵的是，他在直播时关闭了打赏功能。

记得周杰伦在另一平台直播首秀时，收到礼物金额近400万新元，后来他乐捐出去。如果刘德华开通打赏功能，3个小时直播收到的礼金只会多不会少。有网民调侃，搞不好能收到一家上市公司一年的利润。

澄清并非家里拖地

在演唱之余，刘德华还接受了主持人李好的采访，分享自己从艺40多年的心路历程。

李好提及前段时间在网上大火的刘德华拖地视频，刘德华解释当时他并非在家中拖地，而是在所下榻的酒店隔离。他看到房间地面有些脏，却没人可帮忙，便顺手拖了一下，没想到看似平常的举动竟然在网上掀起热浪。

谈到自己写歌的想法， 刘德华提起李小龙当年那部影响世人的电影《精武门》，说片中的主题曲对他影响、启发很大，才会开始创作歌曲。刘德华也演唱了自己亲自创作的第一首作品《如果你是我的传说》。

他的两位好友梁咏琪和林子祥也为其预录视频祝福。

梁咏琪借机讲述当年刘德华给自己的写歌经历。她忆述家里的书房在3楼，刘德华打电话通知她，已把歌词传真给她。她便迅速跑到3楼，然后一边下楼一边看歌词，结果因为看得太投入，竟然从楼梯上失足滚了下来。梁咏琪笑说，自己摔倒竟然没哭，反而看完歌词却感动哭了。她也在现场念出那段感动她落泪的歌词。

梁咏琪追忆当年刘德华写给她的歌词，让她看到从楼梯上摔下来。（视频截图）

歌坛前辈林子祥也亲自出镜为刘德华打气，并提起当年与刘德华的合作经历。当时两人一同拍摄许鞍华的电影《投奔怒海》，他发现刘德华有不俗的音乐天赋，因此鼓励其往歌手发展。林子祥最喜欢刘德华的《心酸的情歌》，说自己和不少明星一样翻唱过这首歌。他也形容刘德华是一个很有礼貌的人，私下对所有人都一样，即便红了，依旧如之前一样谦卑随和，一点都没有变过。

刘德华回忆早年经历时，自曝年轻时期曾谈过很多次恋爱，但因为那个时候有些胖，每次都以失败告终。每次失恋时，他就会找情歌来唱，借此抒发苦闷心声。

林子祥曾与刘德华合拍电影。（视频截图）

这次担任主持人的李好，是中国名气不小，曾获得过金话筒奖（中国主持界最高奖项），代表作有《一站到底》《星跳水立方》。但他当晚的表现，网民褒贬不一，且批评的声浪大到上热搜。zaobao.sg记者看了这次演唱会，觉得他表现还算称职，跟网上如潮恶评似乎有点落差。

网民批评他这次发挥失常，一开口就是尴尬，整晚都在喊‘华仔哥’，但如果要表现礼貌就喊‘华哥’，要显示刘德华永远年轻就喊‘华仔’就好，‘华仔哥’听起来不伦不类。

也有人认为李好近来都在忙于直播带货，所以主持生疏了。又说李好不忘在主持时推销自我，让关注也关注他，让人替他尴尬。不过刘德华显然对李好的印象相当满意，当着亿万观众面前感谢他，还说会永远记住他。

李好（左）主持刘德华演唱会，意外惹来恶评。（互联网）

李好逐一回复评论

针对“没有事前准备”的批评，李好受访时说，自己从10岁就喜欢刘德华，而且他一家四口都喜欢刘德华，这次是以粉丝心态去主持他的演唱会。当获得主持演唱会的邀请后，他“内心感到无比幸福。”又说：“我很珍惜这次主持刘德华演唱会的宝贵机会。提前一个月悄悄做案头主持准备。台本、串词，包括认真重听刘德华演唱会的歌。这么重要的主持，我哪能不认真准备？”

由于刘德华在山东青岛拍戏，演唱会的地点就安排在青岛。为防控疫情，现场没有观众。正式开演前三天，李好和刘德华进行了三天彩排。李好回忆：“刘德华排练非常认真，本人很聊得开，对台词时很轻松，愿意分享很多故事。”

针对主持被质疑不专业，李好说，演唱会现场几乎没有观众，全靠自己和刘德华面对面交流，使他内心既兴奋又紧张。

李好提到身为主持人最为重要的一项能力，便是与嘉宾产生共情。他认为自己具备这种能力，才会特别激动，甚至在直播中落泪。“现场其实没有一度尴尬，一切都很顺利。只是确实刘德华的演唱会，自己并没有抢刘德华的话。更多的镜头，给了刘德华。而从镜头上，看不到自己，一直在跟刘德华，作真诚的眼神表情交流。导致看起来像是冷场，其实没有冷场。”

“直播半小时就是1亿观众……我一个人在主持，可想而知，那时，我的心里压力真的好大。”

李好透露， 在彩排过程中他哭了两次。“一切都因为刘德华是很有魅力的一个偶像，被感动。我在主持中，做了一个单纯的倾听者，但鉴于自己还兼任主持人的职责，所以在现场，我真的很难让自己做到内心平静。在这里，希望网友们谅解。”

针对他称呼刘德华“华仔哥”被批评，他回答：“在见刘德华之前，其实，我一直在思考，应该叫刘德华什么？叫华仔？叫刘先生？还是叫老大？在直播前，我光是揣摩如何称呼刘德华，就矛盾了好几天。刘德华是我小时候的偶像。老大、刘先生这样的称呼我叫不出口。几经思考，我还是叫华仔哥。这样亲切。之所以叫华仔哥，是因为我心中的想法，华仔在我心中永远是那个年轻亲切的样子。”

他第一天彩排，就与刘德华沟通，问他‘我叫华仔哥合适不合适？’刘德华告诉他：“你感觉怎么舒服，你就怎么叫，按你的舒服来。”李好说，他从彩排到正式直播，一直叫华仔哥，刘德华没有意见。“他能够感受到我的真诚。”

荧幕播放刘德华年轻时较胖样子的画面时，他刚好在揉眼睛。（视频截图）

李好因刘德华一句话哭了

李好说，直播结束的第二天，他认真看了回放视频。“当晚，确实有的地方发挥得不正常，需要今后进一步提高和改进。自己虚心并愿意接受网友们的所有批评与质疑。做主持人工作，就是让人评价的。任何的批评，都可以接受。但不会放弃努力，也不会为了什么事情去改变自己。好的，我继续发扬。不好的，我改正。”

直播结束时，刘德华跟李好说“我会永远记住李好”。听到刘德华说这句话后，李好直接就泪奔了，“就为这句话，会继续更加努力工作。”

李好说，自己最大的收获是通过这次主持，从刘德华身上获得了更多的力量。刘德华的认真工作精神，值得自己永远学习。带着他的这份光，今后会一往无前。努力把主持人工作做好。把人做好。任何困难下，都绝对不会放弃。

他透露，刘德华让工作人员给他专门送了一份月饼。临别时，刘德华跪地与工作人员一起合影，真诚感谢大家直播辛苦了，并给大家一一送完月饼，才离开直播现场。

李好说： “这就是刘德华的为人。刘德华之所以是长青树，深受一代代歌迷喜欢，绝对是有理由的。我希望将来有机会，再主持一次刘德华演唱会。”