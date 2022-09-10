度假也闲不下来 刘子绚回老家当“劳工”

马国拥有两间Spa、三间民宿、一间咖啡厅，阿姐刘子绚回家变“劳工”！

冠病疫情之后，这已是阿姐刘子绚与另一半田铭耀三度回返浮罗交怡（Langkawi），子绚昨天（9月9日）受访时告诉《新明日报》：“第一次是去年的圣诞节前夕，太久没回去感觉好像去旅游，7月又回去短短几天；这次再回家，感觉家乡好多游客，比冠病来袭前更多人，好热闹啊。”

尽管之前因冠病阻隔天伦情，但子绚说：“冠病期间，我们几乎天天video call（视讯联系）。”由于亲人联系互动紧密，到家固然喜悦，并心情没有太大起伏。

挨过疫情 游客回流

除了演戏，子绚积极经营副业、创业做生意，她与铭耀在浮罗交怡是两间Spa、三间民宿及一间咖啡厅的东主，从社媒图片可见，子绚投资的民宿布置得舒适、温馨，不难看出她的时尚品味。

子绚喜欢亲力亲为，因此每次回家都很忙。人在新拍戏时，浮罗交怡的生意就交由母亲与妹妹管理。疫情肆虐，生意难免受挫，但子绚夫妻咬紧牙关，不屈不挠之外也很坚持，挨过艰难期，疫情放缓，游客回流，一切都在好转。

记者问她，回到浮罗交怡后的消闲活动是什么？

子绚说：“这一次回家，剧组导演和工作人员跟我们一起，住我们家民宿，我们也一起去玩，去了好几个地方，上山下海、吃海鲜、按摩等等做一般游客做的事。但他们回去之后我们就开启了‘劳工模式’，帮忙家里的装修、搬砖、收拾、油漆家里和店面一堆苦差事要干，哈哈哈！”

当然，子绚以“指挥”为主，奉旨当“苦力”的是爱妻号铭耀。

田铭耀当“苦力”。（网络）

赞老公“恶灵”角色

铭耀不久前才告诉《新明日报》，他在本地剧《灵探》中饰演一名低智商恶灵，子绚也在同剧演出，会否觉得老公的表现令她耳目一新，“恶灵”角色能帮到他角逐明年《红星大奖》吗？

提起铭耀角色，她赞叹：“他的角色非常好玩，可爱又讨喜，会不会角逐红星我不敢说，但肯定会吸引观众的眼光。”

八卦提“做人”，子绚会很渴望拥有自己的宝宝吗？或者，其实两个人的世界也很不错？

她的语气与铭耀几乎一致，就是“顺其自然，不强求”，并补充：“我们很享受两人世界。”

新小阿姐选黄思恬

放眼目前演艺圈，身为阿姐的子绚认为能当新阿姐的小花是谁？为什么？

子绚不敢以阿姐自居：“不过我也算入行一段时间，如果要我选，我会选Carrie（黄思恬），她外形靓丽，演技细腻成熟，已经是个小阿姐了。”