本地歌手黄湘怡认已离婚两年 与英国男友有结婚计划

本地歌手黄湘怡（41岁）认已离婚两年，与男友感情稳定，两人在约会应用认识。

台湾媒体9月9日报道，黄湘怡和台湾“金色三麦”集团小开叶学泽疑似婚变，并已有新男友，但未得到黄湘怡的回应。黄湘怡9月10日接受《联合早报》独家访问，亲口证实已离婚两年，并大方分享新恋情。

黄湘怡2011年与叶学泽结婚，隔年诞下儿子叶睿濬（Ashton），婚后在台湾生活，2018年移居加拿大温哥华，2020年带着儿子搬回新加坡。问及离婚一事，电话另一端的黄湘怡语气相当平静，她说：“我们2020年正式签字离婚。没有人想走上离婚这条路，我们是有了了解和领悟，离婚是要让彼此更自在，让彼此有更美好的未来。我们永远都是家人，还是会通电话和视讯。我们感谢彼此九年的陪伴，也互相尊重和祝福，如果谁身边有了另一个人，都希望对方幸福和开心。我们对儿子的爱胜过一切，会共同抚养儿子长大。”

叶学泽一家在温哥华有房子，黄湘怡2018年与儿子移居温哥华时，其实与叶学泽已分居，但两人商量后觉得当地的教育环境比较适合儿子，于是她带着儿子搬到那里生活。2020年决定回新，黄湘怡说：“因为我爸爸得了结肠癌。疫情初期，我还可以经常回来照顾他，后来有了很多飞行限制，我没办法一直回来照顾他，就决定带着儿子搬回来。爸爸好几次情况危及，庆幸都熬过来了，他现在健康比较稳定，之前要坐轮椅，现在已能走动。”

黄湘怡的父亲（前排左）2022年1月庆祝71岁生日，男友（后排中）和黄家一起庆祝。（取自黄湘怡IG）

提起儿子，黄湘怡很欣慰。“跟他说这个消息时（指离婚），我让他理解，发生任何事情都不是因为他，而是我和爸爸的决定，这很重要。我也告诉他，虽然我们和爸爸生活在不同的国家，但不代表我们对他的爱会减少。我和前夫都在建立彼此好的形象，我们会跟儿子说彼此的好，不跟儿子抱怨对方，给孩子很正面的能量。他不会觉得爱减少了，他知道爸爸妈妈都争取跟他相处的时间。”

回新这两年，黄湘怡都安排儿子放假时回台湾和爸爸见面。她说：“Ashton是我们的开心果，他是一个非常开朗和阳光的小男生，这是我和前夫很欣慰的。他从台湾到温哥华再到新加坡，要重新交朋友，重新适应新环境，他做得很好，去年他考得全班科学第一名，还获选为模范生，今年还当上Prefect（学生巡查员）。”

黄湘怡不久前带着儿子到英国旅行和拜访男方家人。（取自黄湘怡IG）

英国男友大她七岁

黄湘怡不避讳在IG晒出多张和洋男友的照片，包括出游照和家庭聚餐照，不久前还跟男友带着Ashton到英国旅行。

问及男友的事，黄湘怡态度大方地回应：“我们交往快两年，在约会应用认识。他是英国人，但非常熟悉华人习俗，因为他在上海住了六年，在新加坡也住了七年。他大我七岁，在制药业工作。”

记者惊讶她使用约会应用，难道不怕被认出？她说：“公众人物也是常人，我们也渴望爱情，而现在的生活与工作形态，很难遇到对象，所以要自己努力，也要踏出安全地带。”

她说确实有被认出，但自己会小心过滤，男友一开始并不知道她是艺人。“他不熟悉娱乐圈，这也是为什么我们可以顺利地开始。我希望他认识和喜欢的，是我这个人，而不是因为我是歌手或明星。”

黄湘怡在IG分享男友的帅照。（取自黄湘怡IG）

有趣的是，两人稳定交往后，黄湘怡打算跟男友说自己是艺人，没料到对方先知道了。“他把我们的照片给他的朋友看，朋友问他，‘你知道你在跟谁交往吗？’他才知道我的艺人身份。其实那天我已经带了以前的专辑和报道，打算跟他说，结果他说他知道了，那一次的约会很有趣，哈哈！”

已带儿子见男友父母

两人8月中带Ashton到英国旅行和拜访男方父母，黄湘怡说：“他的父母年纪不小，他希望他们能见见我和Ashton。”

男方也有过一段婚姻，并有一对双胞胎女儿，比Ashton大一岁，黄湘怡说：“孩子们在一起时玩得很乐，他很疼Ashton，我也和他的两个女儿相处融洽，会跟她们一起做饼干、甜点和手工。”

黄湘怡坦承与男友有结婚计划，并感慨地说：“我们想借着我们的经历，让大家知道，在寻找幸福的路上，每个人都可以有第二次的机会；一次的失败，不代表永远的失败，只要你愿意再尝试，就可以迎来更美好的生活。”