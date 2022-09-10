狗仔爆Beckham长子“深夜落魄街头” 缺席弟弟生日惹闲话

David Beckham（贝克汉姆）长子Brooklyn（布鲁克林）自从迎娶了美国知名富二代女星Nicola（妮可拉）之后，传闻不断。英媒报道Nicola和家婆Victoria（维多利亚）因各种原因关系不睦。

不过，Brooklyn因为娇妻赠送他一辆拉风的红色麦卡伦（Macallan）超跑，另外也计划在洛杉矶富人区购置豪宅，短短数月间，身价上升千万。就连他申请绿卡，据说签证费都是家底比Beckham家厚几倍的老丈人出的。外界形容，Brooklyn可说尝到了入赘豪门的甜头。难怪他不久前在社媒上分享了一张环抱爱妻的镜前自拍，并配以长文表达了对她的浓浓爱意。

殊料日前又有狗仔拍到了他非常落魄的一幕——深夜坐在街头马路边，看起来心情相当糟糕。不过据说他发现有媒体拍到自己后，立马露出笑脸，故作轻松地与狗仔打招呼，之后很快驾驶自己的超跑离去。

Brooklyn深夜落魄街头的照片被媒体爆出以后，Nicola立即在社媒上解释，说他们这么做，就是想让男方把狗仔引走，好让她安全离开。谁知Brooklyn火速转发妻子的动态并留言：“不要相信你读的所有东西”。

Brooklyn的意思极有可能是叫网民不要相信媒体指他“深夜落魄街头”，不过竟然有一些人认为他是在怼太太，叫大家不要相信她的解释，也就是怀疑夫妻俩关系出现问题。

Brooklyn晒出Romeo的球场照，祝他生日快乐。（取自IG）

据报道，Nicola作为一名富二代，性格比较强势，婚后似乎控制着Brooklyn不让他回家。

2日，Beckham一家陆续晒出前晚为次子Romeo（罗密欧）庆祝20岁生日的照片。David夫妇、老三Cruz（克鲁兹）、妹妹Harper Seven（小七）全都从英国飞到美国迈阿密为他庆祝。贝嫂更分享多条动态，接连感慨：“简直不敢相信他已经20岁了！”

照片中，Romeo搂着Cruz和Victoria，David则搂着最宠爱的女儿，画面虽然温馨，却也让人遗憾。因为大合影独缺Brooklyn和Nicola这对兄嫂，全家福因此变得不完整。要知道，Brooklyn婚后，就和妻子住在距离迈阿密不到100公里的地方。

不过，Brooklyn对弟弟的祝福虽然发得最晚，最后还是到了。他分享了一段Romeo在足球场上的视频，配文：“20岁生日快乐，爱你，兄弟。”微妙的是，只有Romeo转发了这条动态，爸妈和Cruz步调一致，都没有转发。Nicola则更新了多条动态，几乎都是和丈夫秀恩爱的画面，对于小叔子的生日却只字未提。

难怪外界都说，这家人的矛盾是如此显而易见。