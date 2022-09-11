《模范刑警2》孙贤周 张胜祖“相爱相杀”师徒档重磅回归

侦查案件的悬疑、错综复杂的情节反转、刑警间逗趣的情谊……韩剧《模范刑警》第二季以原班人马重磅回归，再度携手打造刑侦剧！

《模范刑警》第一季在韩国以7.6%的好成绩收官，比起刚开播时最低的3.8%翻倍成长，令不少剧迷敲碗第二季。时隔2年，《模范刑警2》终于开播。剧情依旧围绕在仁川西部警署第2组如何对抗恶势力的一系列热血侦探故事。随着故事的发展，观众随着主角一起发现更大的阴谋，甚至从中窥探出“寻找真相者”与“掩盖真相者”之间的博弈。

孙贤周（Son Hyun-joo）与张胜祖（Jang Seung-jo）这对“最强拍档”，不仅在剧中相当合拍，剧外的他们也默契十足。《模范刑警2》演员群接受zaobao.sg访问，谈到他们私下性格与剧中角色，两人都不约而同在各自诠释的角色上看到了自己的影子。孙贤周认为，尽管刑警和演员是不同的职业，所做的事情也不同，但被给予任务时，他们都会尽最大的努力去完成。而张胜祖则觉得自己性格中的坚韧与角色相似，“我对自己想做的事情很固执，也很执着，我也会努力去做，但这似乎不是什么好事，所以我得试着找到更适合自己的方式才行。”他笑说，剧中的角色在面对事情时很冷静，但现实生活中的他即便遇到很小的事，他也很容易感到惊讶，属于反应比较大的人。

孙贤周（左）和张胜祖被剧迷称为“最强刑警搭档”。（图/IG）

二度合作是否有碰撞出更强烈的“Bromance”（指男人之间深厚的兄弟情）？孙贤周透露，比起第一季，观众可以感受到更有趣的“化学反应”。张胜祖则巧妙地形容：“如果说第1季是相互了解的过程，那么第2季展现出的部分他们相互的理解和鼓励。两人相互碰撞再次成长，整个过程很有趣也很感人。”

金孝珍（左）和丁文晟以新角色加入《模范刑警2》。（图/IG）

除了原班人马，观众也可以在《模范刑警2》中看到新面孔，包括金孝珍（Kim Hyo-jin）和丁文晟（Jung Moon-sun）等。其中，以利落短发造型出场的金孝珍令剧迷们眼前一亮。金孝珍受访时坦言过去没有诠释过这样的角色，因此非常担心。但她在分析角色的过程中，却开始对这个人前狠毒又逞强的人物产生好奇，也不禁对她感到同情和怜悯。

《模范刑警2》（The Good Detective 2）将于9月11日起，每周日晚上10时在e乐（新电信Ch11/501）播出。新电信Cast Chinese Plus订户也可透过手机应用收看。