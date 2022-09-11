模范刑警2（首播） The Good Detective 2

e乐（新电信Ch11/501）晚上10.00

第一季班底孙贤周与张胜祖两年后再度聚首，他们与新加入的女星金孝珍，讲述想要知道真相的人与隐瞒者之间的对决故事。个性坚强又讲义气的老刑警姜道昌和年轻精英刑警吴志赫继续搭档，两人在重案二组合作无间，强强联手侦破多起悬案。

世界第一等 S13

8频道 晚上10.30

今晚“第一等小组”特别锁定被誉为韩国“国家粮仓”的全罗道，为了寻找韩国最道地的极补圣品，首站先到了丽水与光州，小组成员不只要吃最道地的韩国美食，更要探索在全罗道的韩国人如何补身，并体验韩国最夯的旅游景点。

攀龙附凤

Ｕ频道 晚上9.00

泰剧。娜美坚持用自己的方式摆脱志林的纠缠和威胁。兰熙告知沐姚她有志林的犯罪证据，可以借此逼志林对自己和孩子负责任。志林命令兰熙拆散安朋和娜美，事成之后要柏军杀了兰熙，并嫁祸于娜美。兰熙利用肚子里的孩子要罗杰一起设计娜美。

我的荀盘男友 You are the One

卫视电影台（星和Ch866）晚上7.55

2020年上映的香港贺岁爱情电影。讲述外表霸道冷漠，内心孤单且缺乏安全感的股坛狙击手马奋（陈家乐饰），遇上傻气憨直、讲义气的深水埗小贩阿宝（李靖筠饰），两人看似风马牛不相及，却因一起误会走在一起。