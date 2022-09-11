韩媒曝40多岁演员吸毒被捕 朴海镇 李茂生发声否认

韩国媒体星期六（9月10日）爆出40多岁的演员因涉嫌吸毒而遭警方紧急逮捕，震惊外界。网民纷纷依据线索找出符合“40多岁”、“2006年以电视剧出道”2大线索的男演员名单，《来自星星的你》朴海镇（Park Hae-jin）及《夫妻的世界》李茂生（Lee Moo-saeng）都被卷入风波。

据韩媒报道，首尔江南警局接到民众报案，称“看到一个疑似吸毒的男性在外面跑来跑去”，警方下午抵达该名男性的家，发现他说话不清楚、步伐也不稳，毒品检测结果呈现阳性反应。之后，疑似目击者的网民在论坛上发文，写道：“（他的）嘴巴像是沾到呕吐物，以奇怪的步伐在街上乱跑……很像吸了毒，可以上传是谁吗？演了不少电视剧和电影的主、配角，说出来大家应该都会知道。”

消息一出，网民纷纷当起侦探，搜寻“40多岁”、“2006年以电视剧出道”2大线索的男演员名单。李茂生刚好是2006年出道，虽然他是以电影出道，却仍旧被卷入这场风波。他的经纪公司星期六（9月10日）深夜火速发表澄清声明，强调李茂生与该事件毫无关联，力保旗下艺人清白。

39岁的朴海镇在韩国的年龄算40岁，因同样是2006年出道，也被怀疑是吸毒男星。朴海镇所属的经纪公司星期日（9月11日）发声，澄清网络上的留言并非事实。

另外，有韩媒公开了一张经过马赛克处理的照片。网民发现照片是去年KBS电视台日播剧《基督山小姐》中演员李尚宝（Lee Sang Bo）的定装照。李尚宝是1981年10月出生，韩国年龄为40岁，于2006年演出电视剧《透明人间崔长洙》出道，在很多韩剧中演出男配角，与“吸毒演员”的条件几乎吻合，让不少网民猜测他就是遭逮捕的“吸毒演员”。