当年不满续约加薪额 名嘴朱永钦转行卖保险

最火红的时候，一星期曝光七天，帅哥名嘴主持朱永钦当年因不满续约加薪额，毅然离开电视台往外闯！

从近70艺人提前过中秋的照片中，不难一眼就看到朱永钦。他俊逸的外形没什么变化，不过永钦接受《新明日报》访问时说，他刚过完60岁生日。

《金童玉女一线牵》 火红主持人

在电视台综艺组，朱永钦绝对是阿哥。90年代最火爆的节目，是由他与黄毓玲携手主持的红娘节目《金童玉女一线牵》。他笑说：“最夸张的那一两年，几乎一星期有七天都能见到我。”

但1994年，他挥别电视台，寻找另一片天空。

问起当年决定，永钦直言：“新加坡市场小，加上对那时续约的加薪不是很满意，倒不如趁自己还有名气，转换职场跑道，努力向外闯。”

艺人离巢，不外多投入房地产经纪、保险与汽车代理行业，永钦也不例外。他投入保险界初期，前景未明，内心焦虑。

“刚开始很难放下身段，要跟外人开口拉保单会感觉很不好意思。所以最初都会向身边的亲人、朋友开口，即使如此，也得克服心理障碍。”

触及“钱”事就很现实，永钦不曾想过，向跟自己有几十年交情的同学或朋友开口提到保险，竟将他们吓退，导致他们连他的电话都不敢听！

“我开始重新解读何谓朋友、好同学？做保险前几年，确实很气馁。”

但慢慢地，他重拾信心，建立起人脉，越做越好。他感性地说：“一路走来，得到很多人的帮助，才能走到今天。”他的业绩，后来每一年都达到“百万圆桌”，所谓百万圆桌，就是达到保单业绩数额，一年至少有8万元佣金。

朱永钦与黄毓玲（左二）主持《金童玉女一线牵》。（受访者提供）

不想搞笑“丑化”自己

离开电视圈之后，曾受邀回巢主持吗？

“没有，我也完全没留下任何联络号码。”永钦说。

对比庄重的主持方式，永钦留意现今综艺节目模式，认为时代不同、主持需求也太不同了。

“现在主持综艺节目，除了反应快、临场表现也很重要，要懂得搞笑，我感觉自己不适合这样的主持方式。（为什么？）我不想‘丑化’自己，既不属于我的风格、观众可能也看不惯。”

永钦于1992年结婚，贤内助早期任职丽的呼声，婚后育有两名女儿。长女是新航空姐、次女大学毕业之后，准备修读硕士课程。已过了一甲子岁数的永钦，无论事业、家庭都很圆满。