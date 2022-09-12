林俊杰首个咖啡快闪店月底登陆滨海湾金沙

不需要远赴上海或台北也可以品尝到JJ的Miracle Coffee了！

本地歌王林俊杰星期日（9月11日）晚上在社媒IG上分享好消息：“Miracle Coffee空降新加坡！”

由JJ打造的Miracle Coffee将在2023年于滨海湾金沙艺术科学博物馆（ArtScience Museum）大厅开设本地的第一家分店。在那之前，Miracle Coffee将在滨海湾金沙艺术科学博物馆1楼的户外区Rain Oculus开设快闪店（Pop-up Store），让大家有机会抢先尝试“奇迹”咖啡是什么样的味道。快闪店9月30日开始营业至12月29日。

对于首次设立咖啡快闪店及将自创咖啡品牌带回家，林俊杰分享道：“我们一直在寻找一个适合的地点，让咖啡爱好者可以一边享用顺滑的咖啡，一边享受美景。滨海湾金沙艺术科学博物馆是个再适合不过的地点。”

林俊杰于2017年创立Miracle Coffee，首家店设在台北，如今在台北有3家、上海有1家分店。咖啡店主打手冲咖啡，也有提供其他冷热饮品及轻食。

快闪店9月30日的营业时间为中午12时至傍晚6时半；10月1日起至12月29日的营业时间为上午10时至傍晚6时半。更多详情可至相关网站查询。