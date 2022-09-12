新剧“老公”未有人选 刘玲玲力推丈夫出镜

歌台天后刘玲玲拍《整你的人生》演“神婆”，造型五彩缤纷，她受访时还说希望老公出镜演拥抱戏！

天后刘玲玲在舞台上的形象令人联想活跃与跳脱气质的美国黑人女星胡比高拔（Whoopi Goldberg），在新传媒新剧《整你的人生》中，她饰演个性很“神婆”的红姨，生活中非常迷信，玲玲受访告诉《新明日报》，监制罗温温让艺人发挥想象力，令她可赋予“红姨”更多发挥空间，为角色增添生命力。

玲玲在《整》中的造型像“调色盘”，多姿多彩，与“女儿”许美珍有“母女”对手戏。

除了“女儿”，玲玲在《整》中还有个“老公”，提起“老公”，她力推枕边人出镜！

“反正‘老公’未有人选，也不知道是谁演，我当然推荐自己的老公啦，因为在剧中我有抱老公的戏，希望剧组不要给我配一个太‘老’的，哈哈哈。”玲玲不改幽默本色。

赞老公像韩国欧巴

玲玲的另一半非常低调，绝少曝光人前，玲玲以充满欣赏的语气说：“我老公人称Mr.Kim，他年轻时真的很帅，有韩国欧巴的味道，身高180公分，现在年纪大了，但轮廓仍在。”

也由于Mr.Kim有一张“韩式欧巴”脸，走在路上，曾有人跟他开口说韩语，玲玲边说边笑。

Mr.Kim愿为玲玲“破戒”曝光吗？他低调多年，一直是玲玲背后的男人。

“我有跟他说过，要是找不到人，你就去演OK？他听了笑笑，没有反对，哈哈，我想他会答应的，如果他演，也是我们给祥祥（儿子）的一份留念。”

“再说，如果他跟我一起，互动会非常自然（他在镜头前会羞怯吗？）不会，他当过佛光山英语剧导演。”

说到《整》剧里的男一谢俊峰、女主角洪凌，玲玲就赞新阿哥人选谢俊峰表现很稳，“说新阿哥，我觉得每个人都有机会，最重要的是懂不懂得把握机会，去为角色创造奇迹。”

至于洪凌，玲玲惊叹“小女孩长大了”：“拍《118》的时候还给人小女孩的感觉，现在整个人散发出一种‘女人’的感觉，以前只是小妹头，现在更亮眼了。”