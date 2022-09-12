韩网民因一张照片大赞朴宝剑：唯一的缺点消失了

荧幕形象良好的韩国男星朴宝剑（Park Bo-gum）在2017年曾卷入邪教争议。近日，有韩国网民晒出在教会巧遇他的照片，意外在网络引起热烈讨论，纷纷赞他“唯一的缺点消失了”。

朴宝剑2017年时在官方推特上传了一张“耶稣中心教会”的活动宣传照，一度引起热议。据悉，该教会在1991年被大韩耶稣教长老会列为“异端”，其中最惹争议的是创办牧师声称自己受到上帝派遣，曾在教徒集会中进行“驱魔”，替人治病。朴宝剑甚至与该创办牧师同台，不过朴宝剑当时就争议表示，“对于自己的教会被当做异端看待感到遗憾， 如果真是异端，我早就离开了。”

朴宝剑曾在2017年通过官方推特发布该教会的集会活动时间及地点，引起争议。（图/互联网）

最近，有韩国网民在网络上分享自己在“大地教会”早上7点的礼拜仪式巧遇朴宝剑，发文还说：“似乎是趁休假过来的，好神奇。 总之欢迎宝剑来我们教会，既然如此就登记一下、长长久久地走下去吧。”

韩国网民晒出在教会巧遇朴宝剑的照片。（图/互联网）

另外，也有网民目击朴宝剑出现在江南区的某教会，猜测他已经和之前的争议教会分道扬镳。朴宝剑最近和歌手Sean常常一起出席慢跑活动和做义工，而Sean也是基督徒，因此有网民猜测朴宝剑或许是转到了Sean所在的教会。

如今朴宝剑疑似摆脱了原先的“教会争议”，令韩国网民松了一口气，表示朴宝剑“唯一的缺点消失了”、“现在可以放心地喜欢他了”。