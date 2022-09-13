阿Mo父亲谢绝李泽楷的百万捐赠

香港男团MIRROR演唱会意外事发至今已经1个多月，伤势严重的舞者李启言（阿Mo）目前仍留医。演唱会主办单位MakerVille母公司盈科拓展主席李泽楷于星期一（9月12日）发声明，指将以个人名义向阿Mo家人提供1000万港币（约170万新元）的经济援助。阿Mo父亲李盛林牧师，星期二（9月13日）凌晨以长文谢绝李泽楷的好意：“在责任人未有妥善处理之前，所有捐赠都为时过早。”

李泽楷的声明中提及，他上星期亲自到医院探望阿Mo，除了指公司会负责阿Mo的医疗费，他也会以个人名义向阿Mo家人提供1000万港币（约170万新元）的经济援助。他表示，公司正全力配合政府及警方的调查。

阿Mo的爸爸李盛林牧师，隔天以长文回应，谢绝了李泽楷的捐赠。他写道：“请容许我们在此带着感恩和谦卑的心谢却以上的好意，因为在责任人未有妥善处理之前，所有捐赠都为时过早。”

李盛林牧师指出，目前最重要的是配合医疗团队的疗程，专注于儿子的康复之路。他也感谢主办单位承担医疗费用，让他们可以百分百专注于照顾阿Mo。

同时，李盛林牧师也感慨儿子的前路艰辛：“对于一个二十多岁的青年人来说，前路本应是一片光明的，然而启言现阶段却只能靠别人照顾他生活上每一个最基本的举动和细节。虽然他的心理素质渐趋正面，但是他往后的人生是怎样，作为年老的父母都很担心。若现况真的不能改善，而我们有一天安息主怀，我们将怀着遗憾和难过而离开。”