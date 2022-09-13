娱乐吃瓜：男神追票房 玄彬卖唱 郑雨盛李政宰滚地

卖命演还不够！要观众买票进场看戏，韩国男神还得卖脸卖萌卖笑卖唱。

9月份在新加坡上映的两部韩国动作电影《猎首密令》（Hunt）和《机密同盟2》（Confidential Assignment 2: International）分别集李政宰（Lee Jung Jae）与郑雨盛（Jung Woo Sung）、玄彬（Hyun Bin）和Daniel Henney四大男神。早前在韩国开画时，四名大咖演员勤跑宣传为各自电影拉票。

玄彬点到为止满足好奇心

《机密同盟2》制作费高达155亿韩元（约1570万新元），估计至少要有300万观影人次才回本。无怪玄彬为这个婚后的首部电影宣传，一改低调作风。他不止卖唱，还卖乖打出“老婆牌”，满足外界对他结婚生子的好奇心。

虽然依旧含蓄，玄彬却难得甜蜜放闪，称自己和孙艺珍越来越有夫妻相，还说“妻子给予很多支持”，目前幸福地等待孩子出生。

在韩国戏院谢票时，他不但与粉丝合影，甚至在刘海镇的起哄下开金口献唱一段015B的歌曲《现在再见》，唱歌的视频在韩国网上疯传引起话题。

电影中的另一男神Daniel Henney也称职卖脸。韩国记者会他虽人在国外仍通过视讯连线露面，之后专程飞到首尔参与谢票活动。

《机密同盟2》演员合照纪念电影突破100万观影人次。（图/互联网）

9月7日在韩国公映的《机密同盟2》，观影人次两天突破一百万，截至9月13日已超过340万，目前累计票房2600万美元（约3600万新元）。电影将在9月15日于新加坡开画。

隐藏的综艺咖展开霸屏宣传

目前在新加坡公映的《猎首密令》制作费高达200亿韩元（约2023万新元），李政宰与郑雨盛为追票房，卖力展开霸屏式宣传，形影不离上遍大大小小电视和网络平台的各种访谈与综艺节目。

李政宰和郑雨盛是合开公司的伙伴，也是私交甚笃的好友。（图/互联网）

这对合开公司的好友，为阔别23年再合作的电影卖命拍摄打斗、枪战与爆炸场面。两人戏里互殴滚下楼梯，戏外上综艺节目《执事部》（Master in the House）不计形象扭打滚地（视频 8:26），耍帅耍酷耍无赖，给足综艺效/笑果。

关系亲密到有“清潭洞夫妇”称号的他们在节目上以“亲爱的”互称，不吝啬大卖Bromance（兄弟情）。郑雨盛一度冒出一句“我们不需要分房睡”（视频 13:53），让在场主持群忍俊不禁，相信观众看了也爆笑。

他们勤跑戏院谢票，还连同电影主要演员特别为一名患癌粉丝录制打气短片，“粉丝服务”一流。

李政宰自编自导自演的这部谍战电影8月10日在韩国公映以来，截至9月13日已吸引超过429万人观看，票房突破3200万美元（约4470万新元），是韩国今年目前第三部最卖座韩国电影。

男神不包票房但有“溢出效应”

目前为止，韩国今年最卖座的电影是犯罪动作片《犯罪都市2》（The Roundup）。领衔主演的马东石（Ma Dong-seok）和孙锡久（Son Seok-koo）都不是典型的俊脸长腿欧巴，却发挥另类吸引力，领电影收得超过9500万美元（约1.3亿新元）票房。

孙锡久和马东石主演的《犯罪都市2》是今年目前为止韩国最卖座韩国电影。（图/互联网）

据嘉华院线发行部分析，理想的电影票房取决于包括上映档期、片种、导演、宣传、口碑等因素。不是演员又帅又美就会吸引观众看戏，也不是男神谈情说爱，观众就买账。发言人引述《尸杀列车2：半岛》（Peninsula）、《与神同行》（Along With The Gods）等说明，没有爱情元素的电影也卖座。

买下《猎首密令》的Encore Films发言人认为，相较外貌，紧扣人心的故事及精湛演技才是电影是否卖座的关键。演员在韩国宣传带动票房，也间接为新加坡市场制造话题。

《机密同盟2》的片商Purple Plan董事关淑仪异口同声说，故事是吸引观众的关键，男神阵容则是额外卖点。“男神演员的号召力能让电影的宣传效果倍增。虽然演员只在韩国宣传，但玄彬和允儿都有高人气，海外市场也能从中获益，就希望这样的热度会带动实际票房。”

换言之，尽管演员无法亲自到新加坡宣传，他们在韩国的造势活动会有“溢出效应”。

观众没入场欲是冠病后遗症

受冠病冲击，戏院流失的观众还没回来，是大咖们不敢怠慢宣传的另一原因。

据韩国电影振兴委员会今年2月底公布的统计，韩国电影在2021年持续受疫情影响，观众连续两年减少，一直到今年5月得益于社交距离限制解除才见曙光。当地的韩国电影票房5月开始连续三个月与疫情爆发前持平。韩国今年目前为止最卖座的《犯罪都市2》正是5月18日公映。

新加坡一样因冠病受累。嘉华院线发行部指出，防疫措施、国界开放、串流平台崛起等因素，导致电影票房还处在不稳定状态，“希望未来一年内可以回到疫情前”的表现。不过，韩国电影素质一直保持高水准，所以引起本地观众注意；2019年韩国电影《寄生上流》（Parasite）席卷好莱坞后，更为韩国电影打了一剂强心针。