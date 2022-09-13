《鱿鱼游戏》艾美奖夺2奖 李政宰 Zendaya封视帝后

欧美电视圈盛会第74届艾美奖（Emmy Awards）本地时间星期二（9月13日）早上在美国洛杉矶举行颁奖礼。去年席卷全球的Netflix韩剧《鱿鱼游戏》风光夺下2大奖项，写下历史。

49岁的韩国影帝李政宰（Lee Jung-jae）凭借《鱿鱼游戏》中的456号玩家“成奇勋”问鼎视帝，首度入围就打败《继承之战》（Succession）的Jeremy Strong及Brian Cox、《黑钱胜地》（Ozark）的Jason Bateman等劲敌，抱走戏剧类男主角大奖，也是首位夺下该奖项的亚洲演员。这也是他以《鱿鱼游戏》获得的第7座视帝奖。李政宰分别以英语及韩语表达了感谢之意。

《鱿鱼游戏》的李政宰（左）及导演黄东赫。（图/法新社）

除了视帝奖项，《鱿鱼游戏》也拿下了最佳导演奖，成为史上首部获得该奖的首部亚洲剧集。黄东赫（Hwang Dong-hyuk）导演全程以英语发表得奖感言，说道：“谢谢艾美奖、Netflix。大家都说我改写了历史，但我认为这不是我一个人创造的，是我们一起打造的。 ”他也透露《鱿鱼游戏》第2季正在筹备中，“希望这次不是非英语剧最后一次得艾美奖，也希望不是我最后的艾美奖，第2季会再回来的。”

另外，26岁的“蜘蛛女”赞达亚（Zendaya）凭借《亢奋》（Euphoria）第二次拿下艾美奖视后。她感动表示：“我对《亢奋》最大的希望就是它能治愈别人。我只想感谢每一个与我分享自身故事的人，任何喜欢Rue、从Rue身上看到了自己的人，我想让你知道，我非常感谢你的故事，Rue和我都将带着你的故事前行。”

而破纪录入围25奖的HBO影集《继承之战》，在导演、男主角都败给《鱿鱼游戏》后，终于在最佳剧情类剧集扳回一城。最佳喜剧颁给《足球教练》（Ted Lasso）；最佳迷你影集则是《白莲花度假村》（The White Lotus）。

第74届艾美奖主要得奖名单：

【戏剧类】

影集：《继承之战》（Succession）

男主角：李政宰（Lee Jung-jae）／《鱿鱼游戏》（Squid Game）

女主角：赞达亚（Zendaya）／《亢奋》（Euphoria）

男配角：马修·麦克费登（Matthew Macfayden）／《继承之战》

女配角：茱莉娅·加纳（Julia Garner）／《黑钱胜地》（Ozark）

【迷你影集类】

影集：《白莲花大饭店》（The White Lotus）

男主角：迈克尔·基顿（Michael Keaton）／《成瘾剂量》（Dopesick）

女主角：阿曼达·塞弗里德（Amanda Seyfried）／《辍学者》

男配角：穆雷·巴特利特（Murray Bartlett ）／《白莲花大饭店》

女配角：詹妮佛·库里奇（Jennifer Coolidge）／《白莲花大饭店》

【喜剧类】

影集：《足球教练》（Ted Lasso）

男主角：杰森·苏戴奇斯（Jason Sudeikis）／《足球教练》

女主角：珍·斯马特（Jean Smart）／《绝望写手》（Hacks）

男配角：博特·高登斯汀（Brett Goldstein）／《足球教练》

女配角：雪莉·李·拉尔夫（Sheryl Lee Ralph）／《小学风云》