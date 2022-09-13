任世宣会大使走访赞比亚 陈凤玲收活鸡“贺礼”

走访赞比亚，和当地居民分享婚讯，获赠活鸡当贺礼，本地艺人陈凤玲感动落泪。

上个月答应徐鸣杰的求婚后，陈凤玲“抛下”他独自飞往非洲赞比亚，走访当地的居民，同时也献上爱心，让他们感受温情满人间。

陈凤玲星期一（9月12日）接受《新明日报》访问时说，这是她首次走访非洲赞比亚，原定两年前就该到当地，但是疫情暴发，唯有展延至最近疫情暂缓才成行。

也是世界宣明会大使的陈凤玲，这次是在世界宣明会同仁的伴随下到访赞比亚，她告诉记者，自己从来没去过非洲，对于非洲始终抱着一种即神秘又陌生的感觉，包括赞比亚。

在赞比亚待了一个多星期，陈凤玲说，让她最钦佩的是，当地的生活虽然贫困，资源缺乏，但当地人的个性却十分开朗。她分享道：“他们每天都笑脸迎人，很热情，也很慷慨。”

最叫陈凤玲为之动容的是，她和其中一户人家分享自己的婚讯时，那户人家竟然将家中饲养的其中一只活鸡送给她当贺礼。

“他们家饲养了10只鸡，这些鸡只对他们而言都很重要，但他们却将其中一只送给我，当时我被他们的真诚和热情感动而落泪。”

在赞比亚的一个多星期，陈凤玲融入了当地人的生活，几乎白天都和他们一起作息，她说深深体会到他们的乐天性格。

“像我刚才说的，他们的生活贫困，资源缺乏，生病看医生也要走上好几个小时才到诊所，听说曾经有名怀孕妇女，赶不及到诊所，就在半路中生产，尽管如此，他们依然保持朗，这是很难得的。”

探访两助养孩子

这次赞比亚之行，陈凤玲也顺便探访助养的两孩子。

陈凤玲说，她和徐鸣杰2018年就助养的两名孩子（一男一女），这些年来从未谋面，只是一次在某个节目中，两孩子录了个视频给她们，“既然这次有机会去赞比亚，也去看看他们。”

两名孩子目前已经十二三岁，三人首次见面，陈凤玲说，两个孩子都长大了，也很害羞，不过却很开心能和她见面。

婚事尚未确定

到赞比亚一个多星期，陈凤玲说徐鸣杰一定很想她。

徐鸣杰求婚成功后不久，陈凤玲就飞去赞比亚，记者问她两人一定是不断透过视讯传爱，她答道：“那里的网络不稳定，所以只是一两次视讯，而且又有时差……”

接着，她笑着说：“那段日子鸣杰一定很想我……哈哈哈……”

问她两人婚事筹备得如何，她说还在筹备，一有消息一定通知大家。