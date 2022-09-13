“福建歌王”谢金石 感谢生命中贵人

有福建歌王之称的谢金石前天与亲友庆祝70岁大寿。他年轻时曾涉猎广播剧、歌唱、演戏、导游，甚至当过保险经纪，从1972年参加丽的呼声福建歌唱比赛入行，至今刚好满50年，回首过去的起起落落，他说，感谢曾经在身边提携过他的贵人。

谢金石星期一（9月12日）接受《新明日报》访问时说，参加歌唱比赛后，就被招揽加入厦语话剧研究组，演过不少广播剧。直到1979年，在统一唱片任职的本地资深媒体人管雪梅拉他去灌录福建歌曲黑胶唱片，从此踏入歌坛，灌录过不少福建专辑，也从那时开始，他到酒廊驻唱，每晚只赚20元。

为了养家糊口，谢金石在酒廊驻唱，还认识了本地名嘴陈明利，后者推荐他加入保险业，从此保险经纪成了他的全职，“可是到了90年代末，保险单等采用电子呈交方式，我对电脑科技不熟，感觉跟不上，只好离开保险业，转而开班教唱歌，就这样教了二三十年。”

“低调做人 高调做事”为座右铭

开班授课，几十年下来，谢金石可说是桃李满天下，像本地歌台双语天后李佩芬、当年皇族安培娜儿童卡拉OK比赛冠军郑智坚等都师从他门下。

谢金石感谢老天爷赐给他一副好嗓子，不但能唱歌提供大众娱乐，同时还能将歌唱技巧传承下去。

入行50年，记者要谢金石以一句话来看自己的演艺事业，他说：“低调做人，高调做事，是我的座右铭，秉持这个信念，希望自己能够继续开班授课。”

手术后更注重健康

育有一对子女，拥有三名孙子的谢金石，身体硬朗，说话中气十足。不过，他之前接受媒体访问说自己曾动过心脏血管扩张手术及淋巴细菌感染，从此决心注意生活作息和日常饮食，坚持运动，也不让自己过度操劳。