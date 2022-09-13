好日子！韩国演艺圈1天2婚讯

韩国演艺圈星期二（9月13日）传来2则喜讯，人气饶舌歌手Loco及演员李学周（Lee Hak-joo）都宣布即将晋升人夫行列。

32岁的歌手Loco星期二（9月13日）亲自在社媒IG宣布喜讯，写道：“退伍之后，我隔了很久再次与小时候住在同个社区的同龄朋友重逢。不知为何，跟她在一起的时间总是很心动，很快地我们就发展成恋人关系了。 ”Loco透露，两人已交往2年：“2年来我们尊重彼此的工作，一起分享幸福又珍贵的时间，很自然地就有了一起共度余生的约定。”他还补充：“可能很多粉丝都知道，我常在新闻里提到的‘Soy latte’就是她。 ”

碍于冠病疫情，Loco透露婚礼将低调举行，也只会邀请近亲好友到场参与。他也不忘感谢粉丝的支持，并承诺未来将会以更多样化的演出与大家见面。

无独有偶，33岁的演员李学周（Lee Hak-joo）也在星期二（9月13日）被韩媒爆出结婚消息。经纪公司之后发表声明，证实了喜讯。声明透露，李学周将在11月开启人生新的篇章。准新娘是圈外人，两人有着深厚的信任与爱意，因此约定成为一辈子的伴侣。李学周的婚礼也只会邀请亲近的亲人，并以不公开的形式进行。

李学周2012年以电影《饭团》出道，之后凭借《夫妻的世界》中暴力男友的角色打开知名度。他去年演出Netflix韩剧《以吾之名》，事业再创巅峰。