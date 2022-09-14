李易峰被爆行拘后首现身 海报被扔到垃圾桶 

李易峰被警方亲自认证嫖娼后，更多的黑料被曝，使他一夜之间遭到集体唾弃，颜面丢尽。有八卦媒体晒出他近日与友人聚餐的画面，称应该是他被行政拘留（行拘）释放之后的画面。据报道说，李易峰和友人喝酒说笑如常，似乎心情不受影响。

据了解，李易峰嫖娼是违法行为，但不属于刑事犯罪，只会被警方拘留数日。

有网民猜测，李易峰早已行政拘留期满被释放了，所以才会有之前本人和工作室的辟谣。就像他多次嫖娼，甚至期间被抓却过，只是警方并没有通报。所以以为这一次可能也不会通报，就想着瞒天过海，没想这次警方通报了事实。所以有网民说，是李易峰自己“辟谣”害了自己。

中国狗仔称拍到李易峰被行拘后现身的照片。（互联网）

李易峰出事后，他代言过的品牌都纷纷提出解约。有人拍到一些品牌多处门店的工作人员，临时加班加点，连夜把他的海报撤下，最后更把他的海报和人形立牌扔到了垃圾桶。有网民揶揄：“他只是去了自己该去的地方。”

也有超市老板被拍到爬上高处，用刷漆的方式让李易峰“消失”，似乎是怕自己的生意会受到影响。

有网民感慨：“最惊骇的是粉丝，最辛苦的是打工人，最痛苦的是父母！”

有网民更爆料，在被通报之前，发现李易峰上线打游戏，并没有一蹶不振，符合官媒对他的批评：“犯错之后不知悔改，要比单纯犯错更不可原谅！”