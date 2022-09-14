祸不单行 张翰新剧或提前封“今年最差剧集”

中国男星张翰最近演出新剧《东八区的先生们》，引起“咸猪手”热议。其实该剧也因评分极低，惹来群嘲，被称“网上热度最高的大烂剧”。它在豆瓣获得2.2评分，是今年至今为止评分最低的，极有可能是今年最差剧集。其中打出一星的观众占比超过90%，口碑崩盘得十分稳定，甚至有望角逐豆瓣中国剧评分新低。

该剧的搜索量飙升的同时，也稳坐豆瓣实时热门书影音榜首，评分人数从2000余人暴涨至1.5万人以上。网民说，这年头，谁不是在比制作品质更高、内容更好，冷不防出现一部口碑奇低的烂剧，反而比那些精品剧更让人好奇。有网民提起几年前同样引发网民群嘲的《娘道》，该剧在豆瓣有2.5分。

该剧由张翰主演兼编剧、出品人，耗时三年，几乎可以说是独揽大权，一手主导了这部剧的诞生。其他演员还有杜淳、经超等。四位男主平均年龄超过35岁。其2.4评分出乎许多观众意料。剧集上线没多久，就有网民抱怨剧情油腻、老套等。

不过也有很多网友表示这部剧达不到2.4分的地步。他们觉得剧情搞笑，有激情，有感情，这部剧值得一看。或者“连续看了几集，觉得剧情挺丰满的，设定也很有意思。”

大有机会提前锁定年度最低分的《东八区的先生们》有多烂？

有评论者说，这部剧的一切“都是如此不合时宜”，指它是“韩剧《绅士的品格》的中国化产品”。《绅》是一部2012年的韩剧，距离现在已经整整十年。不止社会发展更迭、观众审美变迁，韩剧中国化更是一个大坑。

从《东》的宣传口径来看，最初是想定位成“男版《三十而已》《欢乐颂》”。剧情讲述四个大学室友多年来一同奋斗成长，实现了事业和爱情双丰收，类似一部男性成长剧。

但客观来说，女性成长剧集多多少少还能让占绝大多数的女观众有点共鸣，男性成长本身就与剧集主要受众不太对口，而这部剧里过度悬浮的内容更让无数人难以下咽。

《东八区的先生们》虽自诩为男性成长，但实际内容上基本上和成长沾不上多少关系。

四位男主之一在派对上喝多，误入陌生女性房间，被勒索金钱私了后，转头发现是空降的新上级，遂开启经典欢喜冤家模式。观众认为套路老派到让人不敢相信这是2022年的剧集。另一个在白天是金牌奢侈品销售，在晚上却是夜店里被女性包围的“交际花”，最终成功泡到女总裁，走上人生巅峰。

还有两个男主，一个本职是厨师的花痴男粉丝，最后与女偶像终成眷属。就连四个人里看似最正常的大学老师，也能和女学生暧昧成真。

有观众批评这样的剧情设计：“低俗浮夸！”

饰演霸道总裁起家的张翰，在剧中每次见到女主，都先反将一军，怀疑对方对自己有企图。甚至还恶意揣测对方与别的男性有不正当关系，凭借手段坐上高管位置。

与此同时，几乎在每一集中男主都在隔着屏幕向观众输出“微不足道”的人生感悟，、犹如说教，让网民批评：“真的油腻”。

网民提到一个引起热议的场景：好好一个扶起即将摔倒的女主的镜头，竟拍成了光天化日之下拉扯女性内衣带的尴尬场面。

市面上大部分项目本就以女性观众为目标受众。特别是近几年，女性题材浪潮几乎席卷了整个影视市场。《东八区的先生们》作为一部男性群像剧，从题材定位就与主流市场相悖。然而，从剧集内容、选角和造型来看，这部剧似乎意图挽回女性观众，结果拍成两头不到岸。