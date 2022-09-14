电视台当“红娘” 黄毓玲离巢当婚姻辅导

当年凭《金童玉女一线牵》火红，综艺阿姐黄毓玲如今担任资深辅导员与心理治疗师，专攻婚姻辅导！

说起来似乎是冥冥中注定的事，在电视台当红娘牵红线，凑合姻缘；转换跑道之后，以资深辅导员与心理治疗师身份，开展婚前预备课程、婚姻辅助课程与离婚援助课程，娱乐圈、心灵辅导，两者都任职了16年。

虽然专攻婚姻辅导，但也有个人辅导及带领自我成长团体的疗愈工作坊。

《新明日报》日前独家访问《金童玉女》主持朱永钦，报道贴上《新明日报》面簿，立即引来很多网友关心追问：黄毓玲在哪里？好想念她！

记者赶忙找人，星期二（9月13日）晚上联系上毓玲时，她才刚下班到家，不过，接受访问时，语气一如既往亲切，令人如沐春风。

身材高挑、外型亮丽的毓玲曾拍过《豪门内外》《调色板》《雾锁南洋2》，后转入综艺组，因表现出色，成了综艺组红阿姐，有两三年光景一周亮相荧幕七天，主持《缤纷八三》《赢万金游万里欢乐周末夜》《旧情绵绵》，但最为人津津乐道的，当然是红娘节目《金童玉女一线牵》，红线一牵就牵了七八年，男搭档从陈澍城、邱胜扬、王相钦到朱永钦。

“《金童玉女一线牵》的前身，就是与陈澍城携手主持的《天生一对龙凤配》。”毓玲忆叙述。

毓玲于2000年离开服务了16年的电视台，挥别电视圈。

梅艳芳来新时，黄毓玲与她合照。（受访者提供）

积极学习 曾当投资顾问

毓玲积极学习自我增值，离开电视台之前，她通过半工半读方式，在国立南澳大学修读传播管理学硕士学位、每天睡四个小时，咬牙挨过，离开之后，她加入网络公司、后来也也担任过投资公司顾问。

监狱当义工

2006年，她开始接触辅导课程，考获相关文凭，2010年更在台湾国立暨南国际大学考取教育学院硕士学位（辅导与咨商）。

辅导过程中，碰过最棘手的个案是什么？

“重复试图自杀个案，试图把对方从死亡边缘拉回来，对方却不珍惜生命，很叫人痛心，自己也需要做心理调适，试图轻生者都与婚姻问题有关。”

毓玲指出，疫情来袭期间，夫妻留守在家，更造成矛盾升级，离婚案例上升，她试过早上为婚前预备辅导、下午就去进行离婚援助课程，心情必须随时切换。除了当辅导员，毓玲也在辅导热线及监狱当义工。

望为夫妻找出问题症结

夫妻为何离婚？彻底了解自己内心的意愿吗？

婚姻是需要经营的，如何继续走下去更是门学问，毓玲去年开始了婚姻辨识咨商（Discernment Counselling）。

她说：“当夫妻考虑离婚，但还没决定申请离婚前，可以进入这个咨商，避免一些冲动的行为，导致离婚后才后悔莫及。”

“参加婚姻辨识咨商后，夫妻可以选择的途径有三，一、维持婚姻的状态；二、选择离婚；三、修复关系，进入夫妻辅导。”

毓玲希望当事人多面向看待自己的婚姻，认清问题症结在哪里，但要不要判个人婚姻“死刑”，选择全在当事人手上。

“金童玉女”问好 有的结婚 有的离了

离开电视台虽已22年，毓玲的红娘主持形象至今烙印人心，那是观众集体的青春回忆。

曾有当年的金童玉女涌入她面簿与她寒暄，向她问好，“不多，大概十来个，有些结婚、有些离了婚，都是那个年代一起成长的，感觉特别亲切。”

“即使是那个年代的观众，他们经常看到你，也会对你抱有感情。”

“嫁”给事业 与旧爱还是朋友

至今单身，58岁的毓玲已将自己“嫁”给事业。

她才貌兼备，小姑独处，毓玲笑说无追求者，但问起择偶，必须与她理想相似、有共同人生目标与价值观，年龄差不多。

若有30岁以下年轻人向她展开追求呢？

“少过30岁？我都可以当他妈了！不行，挑战我的年龄下限，至少50岁吧，差距必须在10岁之内。”

毓玲曾与洪国锐相恋，分手后仍是朋友吗？

“如今见面还是朋友，可以拥抱，哈哈，不过不是一开始如此，当中有个过程有很多挣扎，慢慢就放下了，不能有圆满结局，心里还是有些许遗憾的。“

提主持邀约，毓玲坦言一直都有，但她都推掉了，“毕竟脱离这圈子有22年了，回去主持综艺节目，我也不知道能做些什么。”