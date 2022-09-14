《黑天使》暗黑大胆题材受欢迎 马国观众也敲碗期待

《黑天使》暗黑大胆题材受欢迎，男主角戚玉武说：给观众多一选择是好事！

《黑天使》故事题材和以往的有所不同，一改温馨画面，充满了黑暗。同时，还找来了多位资深戏骨同台飙戏，包括阿姐郑惠玉、戚玉武、陈丽贞、陈泰铭和周初明等。这部剧才播映两集就受到了网友好评，并再次吸引观众回流看本地剧！连马来西亚观众也在网上表示很期待这部黑暗剧。

戚玉武：演得很过瘾

对于《黑天使》这么重口味的题材，男一号戚玉武在接受《新明日报》采访时说，可以给观众多一点的口味选择和题材是一件好事。

会不会担心题材可能引来观众的抨击？

“其实在网络上有很多不同的平台，当中也有很多不同的题材和口味的戏。”武哥反问：“一直看同样（题材）的戏剧，大家会满意吗？”

另外，对于电视台尝试崭新题材，武哥觉得演起来很过瘾，他坦言以前戏剧的题材甚至角色上有很多限制，他补充：“所以人人才会常说‘现实比戏更精彩更夸张’。”

不过武哥坦言限制不无原因，因为电视观众也包含了小孩，设定限制能被理解。

郑惠玉被指发音力度不够

《黑天使》讲述一个家庭主妇何紫媛（郑惠玉饰）原本家庭美满，丈夫林凯森是TYF的律师，还有两个可爱子女，谁知一夜之间丈夫和孩子被凶徒杀害，紫媛为了复仇将人性抛之脑后，彻底变成了腹黑天使。

《新明日报》记者在网上收集评价，发现不少网民观看后都非常喜欢这个新题材，大赞本地剧有了新的突破“很久没看新加坡戏了，但这部题材新鲜又吸引人，所以追看。”

早前阿姐在接受《新明日报》访问时也说：“这是本地剧的新尝试，希望接下来本地剧会有多元化的题材给观众欣赏。”

阿姐最近也在社媒上宣传新片，并说“眼前看到的不一定是真实的。故事情节曲折离奇，案中有案，人心叵测。演员阵容强大，拍摄严谨认真。”

另一方面，演员的演技也受到了肯定，网友赞“剧情和其他演员都加分不少！”

不过，也有观众认为，阿姐郑惠玉在法庭上的表达，发音力度不够，口条方面有待改进。

《黑天使》PG版已经从9月12日，每逢周一至周五晚上9时，通过新传媒8频道播出。至于NC16版本，已经在meWatch播映了五集。

戚玉武坦言演得很过瘾。（取自网络）

戚玉武剧里掐何盈莹。（取自网络）

观众能接受“重口味”？

创作那么大胆的题材的缘起是什么？

编剧白雪宁说：“我们除了期待拍出风格各异的本地戏剧作品，也希望喜欢这类戏剧的观众能在本地作品中看到我们有不断推陈出新，创作多样化的题材。”

他也分享，最初的构想是想让本地资深演员们跳脱一些他们常演的角色，进而同台飙戏，选用复仇、律政做主线，是因为这些题材往往可以挖掘出人性灰暗的一面，给予观众不同的体验。

创作重口味题材，会不会担心被观众抨击?

“各花入各眼，就像有些人爱看喜剧，有些人爱看恐怖片，也有人喜欢‘重口味’题材。本地题材应该是多元化，可以是现实的，可以是虚构的。我们除了提供娱乐之外，还可以让大家有一些想象，思考和讨论的空间。”

拍摄期间有没有遇到什么难题或挑战？

对此，监制胡鹤译说：“《黑天使》里法律个案比较多，我们需要解决的是主要布景和每个个案里的场景问题。同样，每个法律个案都需要挑选适合的演员出演，以其细腻的演绎，来担起整个事件的氛围和节奏。”