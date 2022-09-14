吴彦祖“孙悟空”合体杨紫琼“观音” 网担心“不伦不类”

近日，Disney+新剧《美生中国人》（American Born Chinese）发布特辑，网民惊奇地发现，这部剧里居然有名著《西游记》的牛魔王、孙悟空、观音菩萨等神话人物。

其中，吴彦祖饰演美猴王孙悟空、杨紫琼饰演观音菩萨。他们两人的造型曝光后，有网民提出“看起来怪怪的”，因为孙悟空已经不是猴子，而是变成了一个长满胡须的人，观音菩萨则看上去有点老，且并没有和蔼可亲的气质。

这部剧尚未播出，仅放出一段将近两分钟的视频，所以无法判断吴彦祖和杨紫琼塑造的孙悟空和观音到底如何。但光从造型看，似乎和其他好莱坞电影对《西游记》的神话人物的认知差不多。

《美》改编自2006年由美籍华人漫画作者杨谨伦所著的同名图画小说，故事内容和《西》的内容也没有多大关系。既没有西天取经，更没有妖魔鬼怪。它只是用了《西》的灵感，把其中的关键人物提取出来，方便给生在美国的华人以某种鼓励。

《美生中国人》海报。（互联网）

故事说的是一个平凡的青少年努力适应自己的高中学校生活，和移民家庭生活。当他在进高中的第一个学年遇上了一个新来的外国学生，两人的世界发生了碰撞，主人翁更稀里糊涂就被卷入了一场中国神话中的神仙战斗。当现代世界和神话世界重迭，各种隐藏在神话里的人物通通出现，他们在现代的世界打斗，顺便把某些现代人也拉了进去。有网民说，听起来像是2008年电影《功夫之王》（The Forbidden Kingdom）的感觉。

《美》的创作团队这回大概也只是套用孙悟空、牛魔王等人的皮，套进美式的思考方式。有人觉得，把中国元素融入美剧，能把中国的神话推向全世界。但也有人担心，剧集会显得不伦不类。

在这之前，吴彦祖曾在口碑不错的《荒原》（ Into the Badlands）系列里饰演过孙悟空。《荒原》只是灵感来源于《西游记》，内容和《西游记》毫无关系。在《美生中国人》里，吴彦祖饰演的孙悟空和《荒原》里的差不多，就是多了些毛发而已。