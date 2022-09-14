李易峰曾演青年毛泽东 电影是否该下架引议论

李易峰被爆嫖娼后形象崩坏，但他东窗事发前拍摄的最后一部电影，是扮演已故领导人毛泽东的《革命者》，目前正受网民热议。

李易峰曾参演不少主旋律电影。去年7月1日上映，颂赞中共建党百年的献礼电影《革命者》里，他饰演青年时期的中共已故领导人毛泽东。

电影以革命先驱李大钊从入狱到英勇就义为叙事时间点，呈现他传播马克思主义的革命历程。李易峰扮演的毛泽东和蒋介石、孙中山、陈独秀等角色一样，以配角出现。

zaobao.sg记者上中国国防部网站，发现李易峰参演的《革命者》宣传片和其剧照，仍挂在中国国防部官网，有关电影在爱奇艺、腾讯网站也都还能观赏到。

影片在第34届中国电影金鸡奖入围最佳剧情片、编剧、美术、音乐、剪辑5项大奖。

其实，李易峰还参与其他主旋律电影和电视剧，包括《建军大业》《号手就位》《隐秘而伟大》《我和我的家乡》《麻雀》等。

形象正面的他，2016年凭借与冯小刚、吴亦凡合拍电影《老炮儿》，获颁第33届大众电影百花奖最佳男配角奖。他也曾替共青团、国家安全部、人民检察院等担任“形象大使”，拍摄多部正能量宣传片。去年1月10日“中国人民警察节”，中国国家安全部大力介绍国安部的首支形象短片，也找上李易峰宣传。他穿上制服，扮演三观正的国安人员，随视频广泛传播。

PC=警察=嫖娼？

李易峰曾在宣传活动、电视剧中穿着军警制服。（互联网）

有网民揶揄，李易峰多次扮演“正面警察”形象，警察的英文缩写为“PC”，如今却用来指有伤风化的违法行为（嫖娼）。

李易峰出事，引发人们就“选用顶流偶像演绎重大历史人物”的议论。

按照一般的规矩，李易峰作为劣迹艺人，他出演的影剧，要么不再播出，要么换脸播出，要么删除角色播出。可是李易峰在《革命者》里扮演的是“伟人毛泽东”，这个角色在“建党电影”里怎么删除？

有人觉得，即便是对“毛泽东”这一角色进行“换脸”修饰，也是极不尊重的。因此未来最可能的处理，或有可能因为“李易峰的这次配角演出”，观众将无法看到阐述“伟大先驱”李大钊的《革命者》。尽管张颂文在片中，被誉为是“最传神诠释李大钊”的演员。

有人提出，青年优质偶像的演绎，或能让领导人们以更加“亲民”的形象被年轻人接受，但是，谁来保证这些饰演伟人的偶像演员的个人品质？当这些偶像的塌房，必然带来对伟人形象的损伤。

有人因此呼吁，文化产业对于劣迹艺人的影响是否有制度措施？

另有评论说，电影和电视剧是无数人合作的结晶，有导演、演员等成百上千人参与其中，因人废言、因噎废食实在可惜。