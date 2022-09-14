娱乐吃瓜：他们都已年过60 何家劲享受老人福利 吕良伟扎马步保年轻

这些男神都喝了防腐剂？最近吴镇宇在公共巴士上坐在“老弱病残孕”座位的视频在网上疯传，虽然视频疑似为公益活动宣传，但“吴镇宇看不出已经61岁”的话题在网上掀起热议。除了吴镇宇，香港演艺圈的杜德伟、何家劲、吕良伟和苗侨伟都是不老传说。

吴镇宇（61岁） 大秀结实肌肉和腹肌

吴镇宇在2020年曾在社媒晒出好身材，除了胳臂结实有力外，胸肌也很发达，若隐若现几块腹肌，让人不得不佩服他保养的功夫。很多人都知道，吴镇宇有个外号叫“吴三岁”，因为他的心理年龄只有三岁，生活中的他喜欢作弄儿子费曼，父子俩经常恶搞。或许一直保持心态年轻就是他的保养之道，当然他也经常健身锻炼，甚至隔离期间也不断在运动。

吴镇宇在社媒上大秀好身材。（取自微博）

何家劲（63岁） 享受老人福利

今年3月何家劲在微博晒出一组照片，写道：“我们老人福利真多，60岁以上剪头两块，排队中”。经他这么一提，大家才恍然发现“最帅展昭”已经63岁了！

当时何家劲戴口罩现身在街边，和普通人一样排队享受老年福利中。照片中的何家劲头发乌黑茂密，状态非常好，实在看不出实际年龄。何家劲这些年来定居中国，专注于经营自己的食品工厂，他经常在社交平台晒出自己的工作视频，有时候还会直播带货，宣传自己的产品，像年轻人一样有干劲。他维持活跃的生活，从微博的照片看来，除了经常出席食品工厂相关活动，也不时做运动，分享道：“增强抵抗力最好的方法！多运动”。

他曾在访问中透露控制饮食是他维持好身材的方法，“每天吃早餐前，我一定会空肚喝一杯全谷物，因为它不止有饱足感，还有丰富的纤维。”他的饮食以全谷物和水果为主，其他则没戒口，想吃什么就吃什么，但晚餐会要求吃得清淡。

何家劲在街边享受老人剪发福利。（取自微博）

吕良伟（65岁） 扎马步保青春

《上海滩》里的丁力一眨眼也已经65岁了。2020年5月，一张吕良伟去敬老院看望老大爷的照片在网上疯传，因为当时63岁的吕良伟比身边61岁的大爷看起来更年轻。

吕良伟的保养秘诀是什么？他曾在网上分享：早睡早起、多运动、扎马步。早睡早起和多运动是保养的基本，但扎马步就让人有点好奇了。原来吕良伟自幼习武，十分懂得扎马步的好处。还是艺人的时候因为工作忙碌，他甚至会抓紧时间锻炼，有时你以为他坐着，其实臀部是悬空的。

他还有一个“偷懒”的方法，就是调整饮食习惯：早餐吃得丰富，午餐吃得普通，晚上什么也不吃。不过，他也强调这些方法都需要专业人士的指导，而且要坚持才会见到效果。

扎马步是吕良伟保持年轻的方式之一。（互联网）

杜德伟（60岁）“保持年轻，就要爱惜自己”

没错，那个唱“脱掉！脱掉！”的杜德伟已经60岁了。杜德伟最近参加“披荆斩棘的哥哥”第二季，在舞台上演唱经典的《情人》和《拯救地球》掀起大家的回忆，他还以当年《第八号当铺》（2003年）的角色韩诺的造型亮相，魅力依旧的他让观众大呼：“怎么都没有变老？”

杜德伟在《披荆斩棘的哥哥》第二季中演唱经典歌曲，还以《第八号当铺》的造型亮相。（互联网）

对此，杜德伟回应：“哪有什么冻龄呀，不过保持自律真的会让状态变得更好。”而他自律的生活大致上离不开运动及节制的健康饮食，他也经常做一些负重及带氧运动，其中“拉力绳”更是他热爱的健身方法。

除了自律，杜德伟曾透露要保持年轻，就要爱惜自己，“能睡觉就要睡觉，能吃好的食物就吃好的食物。”他还特别强调：“吃好的食物不是吃美味的食物，而是吃清淡的食物，并且尽量做到每餐定时定量。在选择食物上，也要清楚知道自己吃进什么样的食物。”据知，他一年四季只喝热饮，也极少吃冰。

杜德伟将身材维持得很好。（互联网）

苗侨伟（64岁） 不想不开心的事

“三哥”苗侨伟是港剧里刑警和飞虎的“专门户”，即使年过60岁，他在戏中和黄宗泽、吴卓羲、马国明等中生代站在一起也毫不逊色。

岁月在他身上只留下沧桑和魅力，是“越老越有型”的代表，三哥曾在采访中透露关键在于心境：“不要时常想一些不开心的事，不要计较为何我不够别人有钱等。”

他说：“人变老是正常的，如果你每天都怕自己衰老，突然在镜子里看到自己，就会觉得真的老了。要看开一点，放松一点，不就多了两条皱纹吗？我也没有刻意做过什么，和正常人一样，一日三餐，多做运动。心态最重要，多想些开心的事情。”