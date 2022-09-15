心肺复苏戏不真实 新传媒恶搞片段自嘲

《医生不是神》CPR情节惹议，新传媒和演员张哲通自嘲。

本地医疗剧《医生不是神》第23集中的心肺复苏术（CPR）情节引起网民热议。在这一集中，林茜茜饰演的“豆腐花”心脏骤停，在医院的门诊部门倒下，医护人员用担架床推她往手术室的同时，张哲通饰演的医生跨在她身上替她实施CPR，豆腐花之后仍然不治。

一名网民对于张哲通的动作有意见，截取这段画面并上载至Reddit网站，配文调侃：“怪不得病人会死，安息。”画面和贴文引起其他网民热议，有人嘲讽张哲通只是“动头不动手”，假装施力的模样很好笑，也有人笑说“新加坡心脏基金可用作反面教材”。

上百则留言中，也有理解张哲通和剧组的网民。他们认为剧组只是拍戏，不可能真的实施CPR，或过度施力演出。有人建议，调整拍摄角度有助于让画面更逼真，另有人指出，不能全怪演员。

张哲通庆幸观众以幽默的视角看待事件。（取自艺人IG）

张哲通认画面好笑

张哲通前晚（13日）在IG限时动态上载这段画面并自嘲：“哈哈，如今再看画面，是真的有点好笑啦。”他昨天透过电邮回复《联合早报》说，拍摄这场戏具有挑战，“就如部分网民留言所说，CPR可能对身体造成其他伤害的，而我真的不想给茜茜施加太大的压力和重力。”

他认同画面看来有些尴尬，但庆幸观众以幽默的视角看待事件，“我接受所有建设性的意见，这也是一段学习经历。作为演员，我会继续努力成长。”

新传媒发言人则在电邮中说，戏里的医疗情节皆有医疗顾问在场监督和指导。此外，新传媒昨早以幽自己一默的方式化解“医疗危机”，在8频道面簿上恶搞惹议片段，将张哲通做CPR的画面修图，将场景改成购物商场、小贩中心、沙滩和滨海湾花园，并配文：“借过一下，上下摆动着的哲通往前中。”