《古惑仔》郑浩南自爆婚变 暗示妻出轨人财两失

（香港讯）以《古惑仔》系列电影走红的57岁港星郑浩南，星期三（14日）出席电影《壹狱II 劫数难逃》杀青宴时，透露与结婚20年的妻子婚变。港媒问是否有第三者介入？郑浩南隐晦表示“大家都想到”，并哽咽道“没有想过会发生在我身上”。

郑浩南2002年和马来西亚籍妻子鲍爱玲结婚，婚后育有一对儿女，他婚后与家人定居在当地。他6月到香港拍了两部电影，问及何时再返回马来西亚陪伴家人？郑浩南起初隐晦地表示，这段期间马来西亚的家发生了一些“非常不愉快的事”，之后哽咽透露因疫情关系，他有16个月离开家人到中国工作，去年终于买到机票，便通知老婆能够返回马来西亚，没想到对方却带着孩子消失，现在只能电话联系。

他表示目前律师正在处理中，但事情发生得突然，很多事他都处于被动，老婆在电话中说，有什么事情只能跟她的律师讲。郑浩南坦言现在他在香港没有房子，所有马来西亚的房子和车子也都没有用他的名字登记，目前马来西亚只剩一间租屋，无奈叹：“不可怪任何人，这是自己的命运。”

郑浩南当年凭帅气外型和演技饰演反派走红，一度退出影坛又复出，目前在中港戏剧圈仍相当活跃。他透露本月18日就是夫妻结婚20周年，发生此事让他始料未及，去年12月是他最后一次见到孩子，至今9个月都无法和家人团聚。