新节目搭档刘在锡李光洙 少女时代侑莉自毁形象

挨饿受冻、跌个四脚朝天、冷天还被淋得一身湿、滑稽地将咽不下的苦水吐满嘴，少女时代Yuri权侑莉拍综艺节目不顾形象，原来是被偶像耽误的综艺咖。

侑莉最近和刘在锡及李光洙参与Disney+的全新原创韩国综艺节目《韩星地带：求生大作战》（The Zone: Survival Mission），每一集把三人困在一个特殊环境。他们必须坚持四小时不按放弃钮，同时完成多种任务，才算过关。

Disney+把首三集节目的精华剪成YouTube视频，9分多钟的片段可见侑莉完全没有偶包，美女、魅惑、完美、高姿态等形象大逆转。

首三集节目在冬天拍摄。侑莉和刘在锡、李光洙在第一集受困于废楼的寒冷环境中，又累又冷还一直被淋水。原本坐在沙发上幻想美食，不料制作组恶搞，沙发往后翻把三人翻转摔地（视频1:15）。画面上，侑莉四脚朝天，镜头“不客气”直拍她屁股朝天的画面。

美女偶像一般上综艺节目，主持群都会义不容辞抢着帮忙效劳。第二集节目在汗蒸幕摄制，任务是将澡堂里一个水缸填到预设的水平，侑莉亲自劳动提桶运水（视频3:20），为了过关，整个人泡在水里，颠覆女偶像“只要美”的形象。

侑莉在节目中吃尽苦头，颠覆形象。（图/Disney+）

第三集把着古装的三人困在充满丧尸的民俗村。为了不让刘在锡按放弃钮，她发狠揪他的胡子警告他：“按下放弃钮那一刻我就拔掉你的胡子！”（视频8:36）

节目早前在首尔举行记者会，刘在锡说自己和俞利十年来在不同节目有合作，知道她有搞笑潜质，“她这次的表现超乎我们的预料，大家看完第一集就会发现，她完全变成另一个人”。

共八集的《韩星地带：求生大作战》已于Disney+独家上线，目前已推出四集节目。