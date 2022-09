伊能静爱儿作品入选苏富比 与村上隆草间弥生同场竞拍

(台北讯)“哈林”庾澄庆与前妻伊能静的儿子小哈利(庾恩利)拥有艺术细胞,并已投身艺术领域。近日伊能静透露儿子的作品入选苏富比(Sotheby's)拍卖,同场竞拍的还有许多当代艺术大师,让她兴奋到睡不着。

伊能静透露,这次竞拍的作品有来自村上隆、草间弥生、Damien Hirst、奈良美智等当代艺术家,小哈利是艺术家中Z世代代表之一。

她说小哈利鞭策自己比谁都严格,考大学时被纽约帕森斯(Parsons School of Design)、英国中央圣马丁(Central Saint Martins)、纽约大学帝势艺术学院(NYU Tisch School of the Arts)录取,当时有综艺找小哈利但他不想错过大学生活而婉拒。

日前母子飞往纽约工作,小哈利除了暖心领着她去了法式可丽饼店,这次再见他们也常聊天聊到天亮,伊能静说:“他喜欢侯孝贤、喜欢村上春树、喜欢萨特、读西蒙波娃。有空就看电影,我真没想到我们有一天会一起聊侯孝贤、聊文学。”

这学期小哈利申请了布拉格的交换生,还对伊能静说:“妈妈,我在卡夫卡的故乡了。”伊能静自豪表示,小哈利这次参与苏富比拍卖的,是大型艺术雕塑红皇后,“他说这是他对世界的表态。”那种宣告要成为自己的决心,让她深深感动。