娱乐吃瓜：大明星身边最特别的存在！IU有他不怕迷路 郭富城为她父扶灵

明星光鲜亮丽的背后，绝对少不了团队的辛劳与付出。艺人与幕后工作人员朝夕相处，除了培养出革命情感，更有不少暖心互动令外界津津乐道。快随zaobao.sg来看看大明星身边超圈粉的存在！

最萌“叔侄” ──IU和她的“大叔”保镖

IU与“大叔”保镖。（图/互联网）

你曾发现韩星IU身边的“大叔”保镖吗？“反差萌”这个形容词在他们的身上可说是体现得淋漓尽致！

身高接近190公分的朴根宇（Park Geun Woo）自2011年开始成为IU的保镖，两人至今合作已超过10年，默契十足，信任度也十足。视觉上来看，高大壮硕的大叔站在IU身边本身就自带“萌点”，但最让粉丝们大赞可爱的其实是两人间的互动。

IU曾在节目中提及自己是路痴、方向痴，连住了3年的家她都搞不清楚位置：“我对左右的概念跟别人不太一样，要说‘吃饭的手’才可以。”因此，不难看到IU在演唱会通道中迷路，而保镖大叔为她指路，像拎小鸡一样拎她回到正途的画面。IU也曾在演唱会上被目击想要跳下舞台，她张开双臂朝台下的保镖大叔跳去，而保镖也非常配合地张开臂膀，熟练地接住了IU。两人的动作一气呵成，丝毫没有停顿，同时也看得出IU对保镖大叔的信任。

两人的好交情也体现在IU总喜欢“调戏”看似严肃的保镖大叔。2017年的一场演唱会结束后，IU遇到不少送行粉丝，她当时凑到大叔耳边低语了几句，保镖之后惊讶像是在反问“你说我？”之后，他带著尴尬又害羞的笑容站在粉丝们面前大喊：“回家路上要小心，今天辛苦了”。原来，他是替当时喉咙不舒服不能说话的IU当了传话筒。

2019年的印尼演唱会上，保镖大叔也敌不过IU的要求，充当伴舞，一起在台上表演了经典金曲《昨夜的故事》，气氛非常热烈。

IU对工作人员的照顾时有所闻，而有“媲美中小企业规模”之称的IU团队多达40人。曾有娱乐记者爆料，IU在2015年与经纪公司谈续约条件时提出2项条件，一是保证续用IU团队的职员，二则是要替这些员工加薪。“我的人我来罩”的义气，在业界传为佳话。

家人般的深刻情谊── 郭富城与经纪人小美

郭富城与经纪人小美。（图/互联网）

近30年的合作，天王郭富城与经纪人小美（原名梁美薇）的关系堪比家人般深厚。

今年5月，小美的父亲梁桂荣病逝。出殡时，郭富城带着妻女现身，更为梁父扶灵作最后致敬，引起热议。郭富城受访时说：“梁父看着我成长，我一直称呼他为梁伯。大家都知他在篮球界德高望重。每逢节日我们一票同事朋友都会上他家吃饭，他都很亲切、和蔼地对待我们。”

郭富城（右排前者）为小美的父亲扶灵。（图/互联网）

婚后，郭富城曾在活动上被问到家中财务是交给谁管？他回应：“公司有会计，都是由经纪人小美掌管大小事务。”两人之间深厚的信任溢于言表。

“郭富城真正的大老婆是她”、“隐姓埋名做天王背后的女人”……各种耸动的标题，绘声绘影地描述着郭富城与小美之间的关系，流言蜚语也随之引起坊间的各种臆测。

小美、郭富城及排舞师Sunny Wong合照。（图/互联网）

小美2013年曾在香港报章的专栏上写道：“我和郭富城之间只有很深厚的手足情谊，已超过四分一个世纪，当中并不存在任何恋事。或许一些‘剧作家’一厢情愿认为一男一女长久合作，定必有男女之爱。我可以再坦然告诉大家，是想得肤浅了一些。其实人与人之间的缘分是十分微妙的，我和郭富城及排舞师Sunny Wong真堪称‘打死不离三兄弟’，我们三人是同一年同一天考入电视台，他们二人考入舞蹈组，我入了音乐组，大家识于微时，有着一起成长、一起奋斗的情怀，感情深厚得好比家人，那何来需要什么恋情？”

最令粉丝心疼的SJ全能经纪人 ── 元勇善

韩流帝王Super Junior（以下简称SJ）的经纪人，被粉丝戏称为“高危职业”。

团长利特曾在2020年一个广播节目中提及，他们共有8个经纪人，团体的总经纪负责人是元勇善（Won Yong Sun），他已经担任这个职位10年了。成员多，团队活动时需要协调的部分自然也多，再加上成员们个个都相当“难搞”，有江湖传言SM娱乐的经纪人入职后都会先派去SJ那边“受训”。圭贤曾在节目上开玩笑说道：“经纪人进入公司的话，会先送到我们队这边来，要是能受得了SJ，其他团体自然就没问题。”

当SJ的经纪人究竟需要多大的能耐呢？元勇善2020年在综艺节目《全知干预视角》为观众们亲自示范。首先，他多才多艺，被成员要求要表演才艺，他突如其来就开始跳起SJ的舞蹈。成员们缺一时他就要充当对方替他走位，好让团体可以顺利彩排。

再来，经纪人也需要具备与SJ相似的“综艺魂”。元勇善被成员亏经纪人收到的节目邀约比艺人还多，他借机向电视台喊话：“请多联系我们家银赫”，开玩笑后自然的搞笑反应，一点也不比艺人逊色。

SJ的圭贤（左）与银赫（右）和经纪人元勇善一起住在宿舍。（图/互联网）

除了是艺人与经纪人的关系，他们私下更是好室友。尽管已经出道18年，但圭贤依旧住在SJ的宿舍，没有搬出去。公司曾问他可以与其他歌手一起住、换到较小的地方吗？圭贤表示不行，坚定地拒绝了公司的提案。但也多亏了圭贤，经纪人才得以继续住在宿舍。他曾说：“如果圭贤搬出去的话，就没有宿舍了。所以我也希望圭贤能一直住在宿舍。”而曾经搬出去自己住的银赫也因害怕孤独重新回到宿舍，三人吵吵闹闹却也互相依靠的模样非常暖心。