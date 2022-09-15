潘玲玲长子曝光 与母分享服役情

模范夫妻档黄世南和潘玲玲的大儿子黄昱证早前接受国防部的访问时，首次在社媒上露面。采访中，他分享了自己在当兵前和当兵后的心得。

当时还在初级学院的他，在入伍前曾想过，其实可以更好的利用这两年的时间。但当他在无意中听到父母之间的对话后，他对服兵役的观点完全改变了。

“当时，妈妈问爸爸为什么还保留着兵役装备等物品。而爸爸的回答是“如果新加坡人现在要参战，我会立马穿上制服战斗”，而当时爸爸已经50多岁了。”也是因为这段话点醒了他，让他想要全力以赴为国家服务。

黄昱证也分享了自己在基本军事训练（Basic Military Training，简称BMT）以及见习军官学府（Officer Cadet School，简称OCS）的经历。他坦言刚开始确实很辛苦，“因为我没想到训练那么有挑战性。不过我也从中有了收获。当我们还是新兵时，大家都不认识，也来自不同的背景、有着不同的理想。但在经过一段时间的相处后，大家开始会关心彼此，因而建立起并肩作战的兄弟情。”

而这份友谊，黄昱证说，他至今依然保留着。

天天想念父母 当兵后感触多

黄昱证透露，在服兵役前并不会太在意与家人以及朋友亲戚之间的感情，直到当兵后，他才发现每天都会很想念他们，很想回家，还会拥抱父母。而这是他以前不曾做过的举动。也因为有了这些感触，他了解到服兵役的重要性。他说：“虽然服兵役很辛苦，但绝对是必须的。”

潘玲玲则说，由于黄昱证是自己的第一个孩子，所以会担心儿子，不过她告诉自己“我必须放下担忧，让儿子成长”。她也叮嘱儿子时刻谨记团队合作。潘玲玲也很感动看到儿子当兵后的成长以及变得更自律。