25年洗衣机 黄碧仁不舍丢弃

婚前外婆送的洗衣机，用了四分之一世纪，因故障不再能操作，视后黄碧仁不舍得扔！

对她而言，扔掉的不是旧物、是外婆生前留给她作为结婚礼物的那一份心意。

港报报道巨星林青霞有一条看似老土的花裤子一穿30年，前后经历三代，林青霞不舍得丢弃，只因该花裤由已故母亲亲手缝制，婚前、婚后都在穿，花裤后来传到爱女甚至孙女都在穿，成了亲情的传承。

睹物思人，本地视后碧仁也很能体会，她日前受访告诉《新明日报》，念旧的她一个包包可用20年、保暖毛衣破了小洞继续穿，外婆生前送她的礼物，她更珍而重之，再怎么破旧都不会舍弃。

“记得嫁人那一年，外婆说我不懂下厨、不懂洗衣，在家都有妈妈照顾，但嫁人组织起家庭就不一样，一切都要自己来，她建议我买一台洗衣机，还交代我可买‘一键搞定’的日本牌子，自动化，省时省力……”

外婆似乎很熟悉家电品牌，给了碧仁500多元，让她去买洗衣机，作为结婚礼物，礼物完全考虑到外孙女需求。

但没多久，没来得及等到碧仁出嫁，外婆癌逝，“外婆走的那一年，我刚好飞中国新疆拍《塞外奇侠》，刚到一星期就接到她病逝的噩耗，当时整个人愣住，十万火急赶着买机票飞回新加坡，没来得及见她临终最后一面……”

老人家虽撒手人寰，但那份爱一直延续，婚前买的洗衣机，碧仁一用25年，相等于四分之一世纪。

“中间搬了几次家都继续在用，它服务了我全家人，‘洗’了我老大、老二还有老三小时候那么多尿布，它一直默默的服务我一家，我希望它陪伴我一生一世。”

两三年前，洗衣机零件坏了，型款太旧，再也无法找到适合的零件修复，但碧仁做不到断舍离，“它代表着外婆对我的爱，也是我对外婆的一份思念。”

洗衣机是SANYO品牌，早已是“古董”，她由衷希望找到恢复操作的零件，让洗衣机继续“活”下去。

珠珠手链 珍藏48年

外婆在碧仁五岁时送上珠珠手链，碧仁保存至今48年。

“小时候跟外婆很亲，跟她一起睡，外婆知道我很爱美，特别买了一条珠珠手链给我，还记得当时珠珠手链是用报纸包着的，外婆买了帮我戴上，我上幼稚园时一直戴着，被赞‘很漂亮’心里就很骄傲，珠珠手链一直戴到小学才没再戴。”

珠珠手链从她还是小女孩就陪着她，伴她从少女时代至为人母的熟龄阶段，碧仁叹说：“连女儿都舍不得给她戴，弄断我会哭死。”

因为断的不是手链，是背后那份情意，一直不曾因岁月淡忘。