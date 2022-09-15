第五届“广播歌王”诞生 踢馆选手小强夺冠

由电台UFM100.3举办的不露脸素人唱歌比赛“广播歌王”终极对决星期四（9月15日）晚上圆满落幕，夺得第五届“广播歌王”的是感冒刚痊愈的参赛者“小强”，他在夺冠之后选择不摘下头套，他先说因为工作关系，之后幽自己一默：“肚子瘦下之后再摘下头套。”

第五届“广播歌王”终极对决星期四晚上8时于报业中心大堂举行，约70名听众成功索票来到现场见证冠军的诞生，UFM100.3 DJ全体出动，包括退居幕后的UFM100.3副节目总监小猪（吴婉君）也难得现身，两年前勇夺“广播歌王”、目前是发片歌手的“小花”陈昱璇则担任表演嘉宾。今年电台邀请到本地音乐人林倛玉、林思彤和龚芝怡担任评审，十强参赛者均为实力派唱将，包括曾参加历届“广播歌王”的“闪光”“Yuuko”，最后脱颖而出的小强是从《早班GaoGao》踢馆赛事诞生的参赛者，他一连击败其他五人，拿到了晋级总决赛的入场券。

第五届“广播歌王”终极对决星期四晚上8时于报业中心大堂举行，约70名听众成功索票来到现场见证冠军的诞生。（李冠卫摄）

小强在比赛下半场登场，林思彤在点评他的演出时说：“到目前为止，他的个人特色最强，声音很有磁性。他今天有点紧张，副歌部分气有点不足，但多练习就好。”

林倛玉直言，小强的声音“非常熟悉”，并赞他的音色独一无二，演唱有技巧，同时不忘提点他多注意咬字部分。

第五届“广播歌王”终极对决于空中和面簿同步直播，在线观看直播的最高人数达1800，是在揭晓冠军前后。

想要重温“广播歌王”终极对决的精彩片段，可上UFM100.3面簿www.facebook.com/UFM1003。