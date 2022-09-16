娱乐吃瓜：中国明星近年形象易碎 只因“该税不税 不该睡却睡了”

中国当红男星李易峰因多次嫖娼，事件曝光后，大好形象应声倒地。有网民评论：“明星塌房的两个主要原因：一个睡，一个税。该税的税，不该睡的别睡。”言论引起热议，网民都同意，“睡与税”丑闻就是中国明星的致命伤。

来看看近年中国明星塌房的原因和近况，有谁塌房后人间蒸发，有谁又能复出成功？

1）李易峰

被传嫖娼后，和鹿晗、吴亦凡、杨洋名列“四大顶流小生”的李易峰，和团队两次发表声明证明自己清白，结果被警方实锤。他也被多人爆出私生活混乱，并被众代言品牌火速切割。

虽然网上一些报道直接称他为“劣迹艺人”，但其微博账号14日还有6044万的粉丝，15日已“人间蒸发”；豆瓣网站和腾讯网站则暂时仍可搜寻到他的作品。

2）黄海波

黄海波因嫖娼事业尽失，至今复出无路。（互联网）

2014年嫖娼塌房之前，曾演出代表作——2009年的《媳妇的美好时代》。被许多婆婆妈妈认为是诚实守信、踏实可靠的好女婿人选。近年有传他复出无门、在2019年网剧《长安十二时辰》里有少许戏份，最后却被AI换脸；入驻小视频平台，没几小时就被封禁。

他的微博账号还有626万人；豆瓣网站和腾讯网站仍可搜寻到他的作品信息。

3）李云迪

李云迪出事后，至今下落不明。（互联网）

上过教科书的钢琴表演艺术家李云迪也因嫖娼被拘留，并被中国音乐家协会除名，从此跌落神坛！他出事后，所有的头衔如“中国十大青年领袖”都被撤销，之后，再也没有露面，下落不明。

他的微博账号还有2036万粉丝，豆瓣仍保留他的作品信息，但腾讯上没有他上过的综艺节目，只有他的相关专题评论和新闻短视频。

4）李小璐

李小璐因丑闻丧失事业和家庭，幸好和女儿关系还不错。（取自艺人微博）

本是一线女星的李小璐，在2017年爆出“夜宿门”事件，使出轨事件曝光，大受非议。她也因此在2018年全年无戏可拍，2019年才开始慢慢复出，但作品有限。

她的4385万微博账号仍在，豆瓣和腾讯都仍搜寻到她的作品信息。

5）吴秀波

吴秀波的微博账号还在，豆瓣、腾讯网站也未封禁他，但他至今无法复出。（互联网）

凭《北京遇上西雅图》《大军师司马懿之军师联盟》影剧系列成为一线演员的吴秀波，2018年报警称被威胁和恐吓，结果扯出他出轨的连串丑闻。勒索他的小三因此入狱，他则身败名裂，事业全毁。

他的微博账号还有860万粉丝，豆瓣仍保留他的作品信息，腾讯上也还有他的作品。

6）范冰冰

范冰冰出事至今，还无法在中国复出成功。（取自艺人微博）

天后级的范冰冰2018年卷入“阴阳合同”、“逃税”风波。她的微博在沉寂了123天后，发布一篇《致歉信》，承认逃税，并承诺补交巨额税金及罚金1.77亿新元。她虽然免受刑事责罚，但她的演艺事业从此受到重挫。有传她积极设法复出，但至今仍无中国影剧或节目消息。她只得转移方向，到韩国和其他地方谋求复出机会。她在姜河那主演的韩剧“Insider”客串，可惜播出后毫无水花。

她的微博账号还有6336万粉丝，豆瓣和腾讯都能搜寻到她的作品信息。

7）郑爽

郑爽在微博、豆瓣、腾讯等网站完全绝迹。（互联网）

一线女星郑爽2021年被前男友举报签订“阴阳合同”逃税，加上先前被爆出代孕、弃养等丑闻，形象严重受挫。最终，她因偷逃税被官方追缴及处罚6000万新元。

她在微博、豆瓣和腾讯都“查无此人”。

8）薇娅

薇娅因逃税失去整座事业江山。（互联网）

“直播”一姐薇娅去年被爆逃税，后来被追缴税款，加上罚款共计2.7亿新元。

她的微博账号已消失；豆瓣网站有她上过的综艺信息；腾讯则只有她的新闻和作品相关短视频。

9）邓伦

邓伦的微博账号已消失，腾讯网站也看不到他的作品了。（互联网）

一线小生邓伦今年3月被曝光偷逃税案件。他被追缴税款、罚款，共计2000万新元。官媒批评他“被提醒督促后仍整改不彻底，既暴露出抱存侥幸心理，也折射出不把税法尊严放在眼里，不把监管权威放在心上的畸形心态”。事发至今，他的事业全面停摆。

他的微博账号已注销，豆瓣网站虽可找到他的作品信息，但作品在腾讯已消失，只剩新闻和作品相关的短视频。

非中国大陆籍明星遭遇

除了这些中国大陆籍男星之外，近年还有之前在中国大陆积极经营人气和事业的加拿大籍吴亦凡、台湾籍的罗志祥和王力宏相继塌房。

10）吴亦凡

吴亦凡在微博、豆瓣、腾讯网站都已“查无此人”。（互联网）

顶流偶像吴亦凡2021年因涉嫌强奸罪被拘捕；今年6月，北京市朝阳区人民法院开庭审理他强奸、聚众淫乱一案。因涉及被害人隐私，案件依法采取不公开开庭审理方式。法院称将依法择期宣判，外界相信他如今正被关押，中国律师说他的刑期应该介于3年和10年之间。

记者在微博、豆瓣、腾讯都查无此人。

11）罗志祥

罗志祥已经开始拍摄台湾综艺《从零开始》。（右上，互联网）

天王级的罗志祥2020年被女友周扬青爆料多次劈腿，与多人有不正当的男女关系，形象严重受挫，工作完全停摆。年初，他在台湾跨年晚会复出，凭着落力演出扭转风评。两周前，他在出事后首度回到北京，据传是为复出试水温。

他的6241万微博粉丝还在，豆瓣和腾讯也都能找到他的作品信息。

12）王力宏

王力宏和李靓蕾的离婚官司目前进行中。（互联网）

天王级的王力宏2021年12月被曝离婚。不久，前妻李靓蕾对发文揭露他婚内私生活混乱，嫖娼。丑闻使他跌落神坛，事业全面停摆。目前他和李靓蕾的离婚官司在进行中。

他的6755万微博粉丝还在，豆瓣和腾讯也都能找到他的作品信息。