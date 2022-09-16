洪慧芳10月出征釜山电影节 郑各评郑颖“爱相随”

演技派女星洪慧芳10月首次出征釜山电影节，一家人爱相随！

由才子导演陈哲艺监制，洪慧芳领衔大银幕，首部新韩合拍长片《花路阿朱妈》（Ajoomma，前名《花路安娣》）将在第27届釜山国际电影节参加“新潮流”项目竞赛。

《花》将于10月7日在釜山电影节举行全球首映，《花》内容讲述洪慧芳饰演的“寡妇”在儿子长大后，独自踏上韩国冒险的疯狂故事，据悉，《花》也是继邱金海1996年的《面簿仔》、2003年陈子谦的《十五》之后，再度有本地作品在新潮流项目竞赛。

据本地嘉华消息，《花》片将于10月21至24日预映，27日正式登陆狮城。

《花》女主角洪慧芳将于10月5日飞韩国釜山，为首部领衔的电影处女作出席电影节全球首映礼，会合监制陈哲艺，陪伴她一起飞的，还有《花》导演何书铭，夫婿郑各评以及爱女郑颖，UFM100.3电台一哥，也是《花》联合制作人黄文鸿则于10月7日飞往釜山出席电影节！

慧芳星期五早上接受《新明日报》访问，开心证实釜山之旅，坦言“又兴奋又紧张”，正积极恶补几句韩国问候语，方便届时向韩国观众问好。

首次踏上釜山红毯，可有准备什么战袍？

“我女儿（郑颖）会帮我设计晚礼服（有几套？）大概两套（会走什么样的风格？）我这个年龄，简约的风格吧，不会穿得像‘花蝴蝶’或打扮得像‘圣诞树’。”

慧芳笑说。郑颖会担任其“私人特别助理兼服装设计师”，陪伴在侧。

目前忙拍《黄金巨塔》

慧芳目前忙拍新剧《黄金巨塔》，剧组已体恤为她做出安排，“我10月5日飞（釜山），11日回新之后就继续投入拍《黄金巨塔》。”

至于《花》路搭档，姜亨硕将现身电影节，郑东焕正为舞台剧而忙，与吕珍九暂未能确定会否在釜山碰头。

据悉，电影公司正积极安排《花》片韩星来新，若顺利成行，将为沉寂多时的电影圈再掀追星声势。