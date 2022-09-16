《鱿鱼游戏》第二季游戏已确定 导演怕喝醉说漏嘴

Netflix韩剧《鱿鱼游戏》在第74届艾美奖（Emmy Awards）风光夺下两大奖项——李政宰得戏剧类男主角，黄东赫获最佳导演，写下历史；该剧也在创意艺术艾美奖（Creative Arts Emmy Awards）夺得最佳客串女演员（李瑜美）、最佳制作设计、最佳视觉效果与最佳特技表演四奖，满载而归。

在“鱿鱼游戏日”前夕办庆功记者会

《鱿鱼游戏》2021年9月17日在Netflix上架，洛杉矶市政府官员宣布每年的9月17日为洛杉矶的“鱿鱼游戏日”，旨在肯定韩剧《鱿鱼游戏》以及韩国电影对美国流行文化的影响。

载誉而归的“鱿鱼”团队在“鱿鱼游戏日”前夕（9月16日），在韩国举行庆功记者会，并透过线上直播。黄东赫、李瑜美、制片人金志妍，以及得奖的幕后团队，一起亮相。

《鱿鱼游戏》导演黄东赫透露已在创作第二季的剧本，两年后与大家见面。（Netflix提供）

李政宰在艾美奖之后，带着电影《猎首密令》（Hunt）直奔多伦多国际影展，因此无法出席。他透过视频与媒体分享得奖心情：“听到自己的名字时，我不敢相信。真的是我吗？我反复在脑海里问了三次。后来一一回复同行的恭贺短信，才有了真实感。”

大家对《鱿鱼游戏》第二季十分期待，尤其好奇会玩哪些游戏，黄东赫导演说：“第二季的游戏已经确定，但我不能透露，就算媒体朋友之后知道了，也请你们不要报道。《鱿鱼游戏》吸引人的一个关键是，让观众和演员一起玩游戏，而大家因为不知道下一个游戏是什么，所以觉得很刺激。如果我哪天喝醉了，告诉你们第二季的游戏，请遏制我。”

第二季不会有好莱坞演员

好莱坞许多演员是《鱿鱼游戏》的粉丝，包括影帝Leonardo DiCaprio（里奥纳度狄卡比奥），第二季会不会有好莱坞演员参与？黄东赫说：“不会。第二季的设定还是在韩国，不会有好莱坞演员，但如果有第三季，那或许会有。”

李瑜美在第一季死去，恐怕无法参与第二季，导演说会想办法让她“复活”。（Netflix提供）

《鱿鱼游戏》热爆全球，如今还在艾美奖创历史，黄东赫制作第二季是否倍感压力？他淡定地说：“我每一部作品都有压力，但压力也是动力，所以我不怕给自己压力。我在艾美奖得奖时说，希望这不是我的最后一座艾美奖，这也是我给自己的压力。”

李瑜美在第一季死去，恐怕无法参与第二季。对此，黄东赫说：“我好想让她复活。我杀死了好多大家喜欢的角色，我要好好想想第二季该怎么做。”

黄东赫已着手创作第二季的剧本，将在明年开拍，后年上架。他说：“艾美奖为我们这一年的路程画下一个美丽的句点，接下来我会专心写第二季的剧本，希望两年后跟大家见面时，不辜负大家的期望。”